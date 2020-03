Katso tunti tunnilta, miten räntämyräkkä rysähtää Suomeen – Kehä III hautautuu loskaan

Keskiviikon aikana luvassa on kovaa puuskaista tuulta ja runsaita sateita, jotka huonontavat ajokeliä ja kaatavat puita.

Keskiviikon aikana Suomen yli pyyhkäisee melkoinen talvimyräkkä: luvassa on kovaa puuskaista tuulta ja runsaita vesi-, räntä- ja lumisateita.

Näin myräkkä iskee Suomeen tänään

Huono keli ja sakeat sateet heikentävät näkyvyyttä ja vaikuttaa liikenteeseen niin merellä, maalla kuin ilmassa. Läntisellä Suomenlahdella tuuli yltyy puuskissa myrskylukemiin. Finnair on perunut lentoja surkean sään vuoksi. Sakea räntäsade heikentää näkyvyyttä liukkailla kehäteillä.

– Tielle kertyy lunta ja loskaa, joka aiheuttaa liukkaita. Ei siellä mitään suvikeliä enää ole, sanoo päivystävä meteorologi Ilkka Alanko Forecalta.

Sadealueen rippeet ovat jo saavuttaneet Turun saariston. Aamun aikana sadealue leviää Turkuun ja saavuttaa puoleenpäivään mennessä pääkaupunkiseudun. Noin kello 11 aikaan sadealue heikentää näkyvyyttä kehäteillä. Helsingissä ja aivan etelä- ja lounaisrannikolla sade tulee vetenä, mutta vain hieman pohjoisempana sataa räntää. Alangon mukaan räntäalue voi alkaa jo Kehä 3:lla.

– Ennen puoltapäivää myräkkä on Helsinki–Turku -linjan eteläpuolella. Iltapäivän ja illan aikana sade leviää Etelä- ja Keski-Suomeen, missä pyryttää lunta, joka huonontaa ajokeliä, Alanko kertoo.

Kapea sadealue liikkuu keskiviikon aikana kohti pohjoista. Neljän–viiden maissa iltapäivällä sadealue on noussut Jyväskylän korkeudelle. Iltakahdeksan aikaan sateiden etureuna on noussut Joensuun ja Kokkolan korkeudelle. Puolenyön aikaan sadealue kulkee Oulun yli.

– Runsaimmat sateet tulevat Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjoiseen mentäessä sadealue selvästi heikkenee.

Sisämaassa tuuli yltyy puuskissa 15 metriin sekunnissa. Meteorologi ennustaa kovia puuskia Etelä- ja Keski-Suomeen. Jo varhain aamulla etelärannikolla tuuli puhalsi puuskissa yli 10 metriä sekunnissa.

– Etelä- ja keskiosassa maata on navakkaa tuulta.

Talvinen myräkkä on lähtöisin Ruotsista. Päivän aikana puhaltava kova tuuli ja märkä lumi voi kaataa puita.

Iltaan mennessä tuulet heikkenevät. Torstaina sää näyttää jo aivan toiselta. Etelä- ja Keski-Suomessa on poutaista. Huominen on pohjoisessa on pilvinen ja lumisateinen päivä, mutta sielläkin tuulet heikkenevät torstaihin mennessä.

