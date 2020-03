Reijo Ruokasen kolumni: Keski-ikäisille eivät nuoret naiset temppuile

Vinkkinä vermolaisille: älkää olko ahneita, olkaa nöyriä ja kunnioittakaa keppihevosharrastajia, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Tällä kertaa mahtava tarina ylimielisyydestä ja pöljyydestä.

Vermon ravirata, joka nykyisin kantaa nimeä Vermo Areena, on yritys, jonka hallituksessa istuu kahdeksan miestä ja nainen. Yhdeksäs mies joukkueessa on Vermo Areenan toimitusjohtaja Heikki Häyhä.

Suomen keppihevosharrastajat ry on keppihevosurheilun järjestö. Sen hallituksessa istuu yhdeksän nuorta naista, harrastajia on yli kymmenentuhatta.

Keppihevosharrastus on kasvanut huimaa vauhtia vuosikausia. Kilpailuja on järjestetty vuodesta 2010. Ensimmäiset SM-kisat pidettiin 2012.

Tänä vuonna SM-kisoihin on odotettavissa 3 000 osallistujaa.

Muualla toiminta ei vielä ole kunnolla järjestäytynyttä.

Siksi Suomen keppihevosharrastajien mielestä kansainvälisiä mestaruuskilpailuja ei vielä kannata järjestää.

Voisi kuvitella, että alan järjestö ymmärtää asiasta jotain.

Vermolaiset ovat eri mieltä. He ovat päättäneet, että Vermossa järjestetään ensi kesänä keppihevosurheilun MM-kisat ponikuninkuusravien yhteydessä.

Vermolla ja keppihevosilla ei ole mitään yhteistä. Keppariharrastus ei ole hevosurheilua eikä se halua tulla siihen sotketuksi.

Vermo tarjosi keppihevostelijoille yhteistyötä MM-kisojen järjestämisessä, mutta kepparistit sanoivat ei. He kokivat, että heille oli tarjolla rooli kisojen ilmaisena markkinoijana. Eivätkä he siis halua, että kansainvälisiä mestaruuskisoja järjestetään, koska laji ei ole vielä sellaiseen valmis.

” Keski-ikäisten partio, jolla ei ole mitään kytkyä harrastukseen, päättää tienata rahaa pitämällä MM-kisat.

Kun on hommiin ryhdytty, niin sitä eivät nuoret naiset ja tytöt sotke. Vermo päätti järjestää kisat yksinään ja rekisteröi MM-kisojen tavaramerkin nimiinsä.

Toimitusjohtaja Heikki Häyhän mukaan vermolaiset eivät edes tienneet, että kepparistit vastustavat kisoja. Kepparistien mukaan asia kyllä kerrottiin vermolaisille selvästi ja moneen kertaan.

Jostain syystä olen taipuvainen uskomaan keppihevosväkeä.

Kepparistit ovat siis luoneet harrastuksen, johon he suhtautuvat intohimoisesti. Kyseessä on urheilu, jossa sosiaalinen yhteisö, kaveripiiri, on erittäin isossa roolissa. Harrastajien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Kaikki toiminta on harrastajien omissa käsissä.

En heti keksi tapaa hoitaa asiaa pöljemmin.

MM-kisoissa ei montaa osallistujaa ole, jos Vermo ei saa välejään kuntoon keppihevosharrastajien kanssa. Nyt kuulemma on sentään sovittu tapaamisesta, kun asiasta nousi julkinen kohu.

Vinkkinä vermolaisille: älkää olko ahneita, olkaa nöyriä ja kunnioittakaa keppihevosharrastajia. He ovat luoneet Suomeen ja maailmaan uuden, hienon urheilun ja tavan olla yhdessä.

Moniko vermolaisista on tehnyt saman?

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

