Kymmenet tuhannet ihmiset pyrkivät Turkin puolelta Kreikkaan ja EU:n alueelle.

Presidentti Sauli Niinistö sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että EU:n jäsenmaat joutuvat nyt vakavasti puntaroimaan, otetaanko kaikki turvapaikkahakemukset vastaan.

Hänen mukaansa Kreikka ei nyt tee niin. Tilanne Turkin ja Kreikan rajalla on kärjistynyt, koska kymmeniätuhansia ihmisiä on pakkautunut rajalle tavoitteenaan päästä Kreikkaan ja pitemmälle EU-maihin.

– EU joutuu peilaamaan tilannetta sitä vastaan, että osa näistä ihmisistä on tulossa rajan yli väkisin, kuten on nähty. Ihmisjoukko on suuri, ja on kysyttävä, kyetäänkö heitä ottamaan vastaan, Niinistö sanoo HS:n mukaan.

Hän arvioi, että moni pohtii varmasti sitäkin, että jos nyt Kreikan raja avataan, huomenna ihmisiä on kaksinkertainen määrä.

Niinistö peräänkuuluttaa pragmaattisia ratkaisuja tilanteesta selviämiseksi. Kysymys on hänen mukaansa iso.