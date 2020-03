Näin yskit ja aivastat oikein – THL antaa ohjeet

Kun kun yskit tai aivastat, suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla.

Kiinasta alkunsa saanut koronavirus aiheuttaa monenlaisia oireita. Toisilla se ilmenee oireettomana, toisille voi kehittyä vakava keuhkokuume. Pahimmillaan virus johtaa kuolemaan.

Vaikka viranomaiset varoittivat, että viruksen leviämistä voi olla nyt hyvin vaikea estää, eri maiden terveysviranomaiset ovat julkaisseet ohjeita, taudin etenemistä pyritään estämään kaikin keinoin.

Lue lisää: Koronaviruksen voi erottaa flunssasta tämän olennaisen oireen puuttumisestaPysäytä mikrobien leviäminen

THL muistuttaa, että tavanomainen flunssa sekä influenssan, RS-viruksen ja hinkuyskän kaltaiset taudit tarttuvat yskiessä ja aivastaessa sekä hengitystie-eritteillä tahrautuneiden käsien välityksellä. THL:n mukaan uusi koronavirus tartuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Ilmassa virukset eivät säily.

Tiiviit ohjeet kuuluvat näin:

1. Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat.

2. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

3. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

4. Hakeutuessasi tutkimuksiin ja hoitoon terveydenhuollon laitokseen sinulle saatetaan laittaa paperinen suunenäsuojus suojamaan henkilökuntaa ja muita potilailta tartunnalta, jos yskit ja aivastelet.

THL kertoo miten pitää yskiä ja aivastaa, ettei koronavirus jatka leviämistään.

Maailman terveysjärjestö WHO on listannut raportissaan koronaviruksen tavallisimpia oireita. Suurimmalla osalla sairastuneista ilmenee kuumetta. Toiseksi yleisin oire on kuiva yskä. Kolmanneksi yleisin oire on väsymys.