UM päivitti ohjeistusta: Tarpeetonta matkustamista neljään Italian maakuntaan suositellaan välttämään

Ulkoministeriön mukaan koronavirustilanne on muuttunut viime päivinä.

Suomen ulkoministeriö suosittelee kansalaisia nyt välttämään tarpeetonta matkustamista neljään Italian maakuntaan.

Tiistaina päivitetyn matkustustiedotteen mukaan matkustamista Emilia-Romagnan, Lombardian, Piemonten ja Veneton maakuntiin suositellaan välttämään. Muualla maassa suositellaan noudatettavaksi erityistä varovaisuutta.

Ministeriön mukaan koronavirustilanne on muuttunut viime päivinä ja tartuntariski on suurentunut Pohjois-Italiassa. Muillakin alueilla on todettu koronatapauksia.

– Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Italian viranomaiset ovat ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimenpiteitä. Tapahtumia on peruutettu ja julkisia kokoontumisia kehotetaan välttämään. Viranomaisohjeiden seuraaminen tärkeää, tiedotteessa todetaan.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Italiassa on todettu jo yli 2 000 koronavirustartuntaa. Kuolonuhreja on 52.