Koronaviruksen voi erottaa flunssasta tämän olennaisen oireen puuttumisesta

Koronavirus aiheuttaa tavallisesti hengitystieoireita ja kuumetta noin 5–6 päivää tartunnan jälkeen.

Koronavirus aiheuttaa monenlaisia oireita: toisilla se ilmenee oireettomana, toisille voi kehittyä vakava keuhkokuume. Pahimmillaan virus johtaa kuolemaan.

Maailman terveysjärjestö WHO on listannut raportissaan koronaviruksen tavallisimpia oireita. Suurimmalla osalla sairastuneista ilmenee kuumetta. Toiseksi yleisin oire on kuiva yskä. Kolmanneksi yleisin oire on väsymys.

– Yleisiä oireita ovat yskä, päänsärky, väsymys ja kuume. Kaikilla kuumetta ei ole, mutta merkittävällä osalla on, vahvistaa ylilääkäri Taneli Puumalainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Koronavirus voi aiheuttaa myös väsymystä, hengenahdistusta, kurkkukipua, päänsärkyä, lihaskipua ja kylmänväristyksiä. Sen sijaan hyvin pieni osa potilaista kärsii pahoinvoinnista, oksentelusta, nenän tukkoisuudesta, ripulista, verisestä yskästä ja silmien punoituksesta.

– Nuha on epätavallinen oire. Pienellä osalla potilaista toki sitä on, mutta nenän tukkoisuus, silmien valuminen ja aivastelu eivät ole tyypillisimpiä koronaviruksen oireita, Puumalainen sanoo.

– Oireet muuttuvat matkan varrella, joten ei voi lähteä siitä näkökulmasta, että jos on joku oire, se tarkoittaa, ettei koronaa ole, ylilääkäri muistuttaa.

Suurin osa tartunnan saaneista sairastaa lievän taudin ja paranee. Loput 20 prosenttia saa vakavamman taudin. Hyvin pienellä osalla tauti on oireeton.

Suurin riski sairastua taudin vakavaan muotoon ja kuolla on yli 60-vuotiailla ja perussairailla. Iän lisäksi korkea verenpaine, diabetes, sydänsairaudet, krooniset hengitystiesairaudet ja syöpä nostavat riskiä sairastua koronavirukseen. Lapsilla koronavirus on suhteellisen harvinainen ja esiintyy useimmiten lievänä.

Noin 3,8 prosenttia sairastuneista on kuollut koronavirukseen. Suurin kuolemanriski on yli 80-vuotiailla miehillä.