Turun poliisi on saanut lähes kaksikymmentä uutta yhteydenottoa omaisilta sen jälkeen, kun se tiedotti maanantaina tutkineensa kotisairaalan väärinkäytöksiä.

Lounais-Suomen poliisi kertoi eilen yksityiseen kotisairaalaan kohdistuneesta laajasta rikostutkinnasta. Samassa yhteydessä poliisi pyysi ihmisiä olemaan yhteydessä, mikäli heidän omaisensa on siirretty vuosina 2011–2014 Turun kaupungin hankkiman ostopalvelun kautta yksityiselle palveluntarjoajalle kotisaattohoitoon ja he haluavat poliisin selvittävän asiaa. Noina vuosina Kotisairaala Luotsi vastasi Turun kaupungin tarjoamasta saattohoidosta.

Tiistaiaamupäivään mennessä Turun poliisi on saanut tapaukseen liittyen lähes kaksikymmentä uutta yhteydenottoa omaisilta. Pelkästään tämän päivän aikana uusia yhteydenottoja on tullut neljä.

– Puhelimen ääressä on saanut olla aika tiiviisti eilisen ja tämän aamun, rikoskomisario Mika Paaer kertoo.

Onko omaisesi ollut kotisaattohoidossa Kotisairaala Luotsissa vuosina 2011–2014? Ota yhteyttä: uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsApp 040 6609019

Tutkinnan paisumisesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Yrityksen työntekijää epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja kavalluksesta ja törkeästä petoksesta.

– Jos epäilee, että asia voi koskea omaa omaista, kannattaa laittaa postia poliisin sähköpostiosoitteeseen. Me tarvittaessa kysymme lisätietoja, Paaer sanoo.

Rikoskomisarion mukaan tutkinta alkoi, kun toisen rikostutkinnan yhteydessä ilmeni, että kotisairaalan toiminnassa on puutteita ja väärinkäytöksiä, joita poliisin tulisi tutkia. Tähän mennessä poliisitutkinta on kestänyt kaksi vuotta. Turun kaupungin epäillään laiminlyöneen yrityksen toimintaa koskeva valvontavastuu. Jutussa on epäiltynä kuusi kaupungin virkamiestä.

– Rikostutkinta on laajentunut pikkuhiljaa ja rikosnimikkeitä on tullut lisää, Paaer sanoo.

Paaer arvioi, että uusien yhteydenottojen osalta tutkinta tulee olemaan pitkäkestoinen.

– Siinä on valtava määrä asiakirjoja. Selvitystyö tulee olemaan massiivinen. Jos aiempien kolmen tapauksen kohdalla kaikkien tarkastelussa on tullut esille puutteita, väärinkäytöksiä ja rikoksia, voisin ajatella, että lopuissakin on hyvin mahdollista, että näitä tulee esiintymään.

Toisaalta tutkintaa mutkistaa se, että väärinkäytöksistä on vuosia ja rikoksen uhrit ovat menehtyneet.

Mikäli omaisesi on vuosina 2011–2014 siirretty Turun kaupungin hankkiman ostopalvelun kautta yksityiselle palveluntarjoajalle kotisaattohoitoon ja haluat poliisin selvittävän asiaa, ota yhteyttä poliisiin suostumuksen antamiseksi sähköpostilla: vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi Jätä henkilötietosi sekä sähköpostiosoitteesi poliisin yhteydenottoa varten.