Vesisateet jatkuvat etelässä lähipäivien ajan

Etelä- ja keskiosassa tulee monin paikoin sateita.

Etelässä sataa vettä, kun taas pohjoisessa on selkeää pakkassäätä. Iltapäivällä maan eteläosan vesisateet painottuvat lounaaseen. Maan keskiosassa lunta satelee etenkin idässä. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on poutaa ja pohjoista kohden yhä selkeämpää. Selkeintä sää on Lapissa, missä tuuli on heikkoa.

Etelässä on suojaa, tosin yöllä lähinnä rannikolla. Maan keskiosan pakkanen on maaliskuun alulle tavanomainen. Pohjoisessa lämpöolot ovat laajalti useita asteita tavanomaista kylmemmät.

Keskiviikoksi matalapaine tuo lounaasta lumisateen, etelään lopulta myös vesisateen. Kaakkoistuuli voimistuu. Illasta alkaen lumisade leviää maan pohjoisosaan, kun taas etelässä alkaa poutaantua.

Torstaina matalapaine on iltapäivällä Merenkurkun tienoilla matkalla pohjoiskoilliseen. Pohjoisessa sataa lunta. Etelässä ja idässä tuulee lauhasti lounaasta ja satelee paikoin vettä, pilvipeite rakoilee.

Keskiviikkona läntisen Euroopan sateet liikkuvat itään päin. Sateisinta on illalla Etelä-Englannissa ja Lounais-Ranskassa. Etelä-Espanjassa on aurinkoista ja sinne virtaa lämpimämpää ilmaa. Italiassa tulee sadekuuroja. Paikallisia sateita tulee etenkin Balkanilta Baltiaan ulottuvalla alueella.