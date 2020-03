Helsingin käräjäoikeus jatkaa tiistaina uusien petossyytteiden käsittelyä.

Paloittelumurhaajana ja petosmiehenä tunnetun Markus Pöngän kiinniotto Tukholmassa kesällä 2017 oli tuntikausia kestänyt operaatio, jossa Ruotsin poliisi taltutti etsintäkuulutetun miehen vasta pitkän piirityksen jälkeen.

Pöngän kiinniottoon liittyvät tiedot tulevat esiin aineistosta, joka liittyy hänen tuoreimpiin petossyytteisiinsä. Niiden käsittely Helsingin käräjäoikeudessa jatkuu tiistaina.

Ruotsin poliisi otti Pöngän kiinni Tukholmassa 26. elokuuta 2017. Raportti pidätysoperaatiosta on liitetty petosjutun esitutkintapöytäkirjaan.

Pönkä oli tuolloin etsintäkuulutettuna, koska hän ei ollut ilmoittautunut ajallaan Riihimäen vankilaan suorittamaan vankeusrangaistusta. Lisäksi häntä epäiltiin rikoksista, joista nostettu syytteitä käsitellään nyt Helsingin käräjäoikeudessa.

Pöngän nimi ja kuva julkaistiin Ruotsissa 25. elokuuta 2017. Jo samana iltana Ruotsin poliisi sai yleisöltä luotettavaksi arvioituja vihjeitä, joiden mukaan Pönkä oleskeli Gustavsbergin alueella Tukholman ulkopuolella.

Seuraavana aamuna Ruotsin poliisin kansallinen FAST-ryhmä aloitti etsinnät alueella, jossa oli tehty havaintoja Pöngästä ja hänen mustasta S4-mallin Audistaan. Audi löytyi erään talon autotallista.

Poliisin FAST-yksiköt ovat erikoistuneet etsimään vakavista rikoksista epäiltyjä tai tuomittuja henkilöitä. Myös Suomen poliisissa toimii FAST-yksikkö, joka muun muassa julkaisee listoja etsityimmistä henkilöistä.

Talon asukkaat tarkastettiin ja selvisi, että yksi asunnoista oli Pöngän vuokraama. Asunnon sisältä kuulunut suomalaisen miehen ääni viittasi siihen, että Pönkä oli asunnossa.

Ruotsin poliisi jäljitti Markus Pöngän asuntoon Tukholman ulkopuolella.

Markus Pönkä laitettiin käsirautoihin asunnon kylpyhuoneessa.

Kello 14.27 päivystävä syyttäjä määräsi kotietsinnän Pöngän pidättämiseksi eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella. FAST-ryhmä kutsui avukseen Tukholman poliisin taktisen ryhmän, sillä epäilyjen mukaan Pöngällä saattoi olla käytössään aseita.

Taktinen ryhmä asettui asemiin porraskäytävään. Talon ulkopuolella oli useita yksikköjä kuten helikopteri, neuvottelijat ja teiden sulkemiseen varautuneet yksiköt.

Kello 15.56 Pöngästä saatiin näköhavainto. Verryttelyasuun pukeutunut Pönkä avasi asunnon etuoven, näki porraskäytävästä kurkistelleet poliisit ja sulki sekä lukitsi oven.

Poliisit ryntäsivät ovelle ja hakkasivat ovea huutaen ruotsiksi ja suomeksi, mutta Pönkä ei ovea avannut. Poliisi päätti neuvotella Pöngän kanssa saadakseen hänet antautumaan.

Pönkä veti verhot asunnon kaikkien ikkunoiden eteen. Poliisi otti häneen yhteyttä puhelimitse vähän väliä, mutta neuvottelut epäonnistuivat.

Runsaan kolmen tunnin piirityksen jälkeen poliisin päällystön edustaja antoi käskyn murtaa asunnon etuovi auki. Ovi rikottiin kello 19.22 ja kylpyhuoneeseen lukittautunut Pönkä pidätettiin kello 19.23.

Viranomaisille on jäänyt epäilyksiä siitä, että Pönkä saattoi kolmen tunnin aikana hävittää asiakirjoja, dokumentteja ja muuta todistusaineistoa. Kylpyhuoneesta löytyi runsaasti revittyjä kirjallisia dokumentteja. Veden tuloa asuntoon ei katkaistu, joten hävittäminen viemäriin huuhtomalla oli mahdollista.

Pöngän uusissa syytteissä on kyse siitä, että hänen epäillään juonineen Suomeen lukuisia ulkomaalaisia – lähinnä virolaisia ja ruotsalaisia – henkilöitä, jotka ovat sitten rekisteröityneet täällä maistraatissa tai poliisissa.

Näin heille on saatu suomalaiset henkilötunnukset. Niitä on sitten käytetty epäilyjen mukaan hyödyksi erilaisessa petollisessa toiminnassa. Niiden avulla epäillään nostetun satojen tuhansien eurojen edestä pikavippejä ja Amex-luottoja sekä perustetun yrityksiä, joiden nimissä on sitten haettu perusteettomia alv-palautuksia.

Oikeudenkäynti alkoi 27. tammikuuta. Aiempaa tuomiotaan suorittava Pönkä tuotiin silloin oikeussaliin vangittuna, mutta hän pääsi ehdonalaiseen vapauteen heti ensimmäisen käsittelypäivän jälkeen.

Syyttäjä vaati Pöngän vangitsemista uusien epäilyjen johdosta, mutta oikeus hylkäsi vaatimuksen. Pönkä siis vastaa syytteisiin vapaalta.

Markus Pönkä käräjillä 27.1.

Pöngän käytössä ollut Audi.

Asunnon keittiö.

Asunnon kylpyhuone, josta löytyi runsaasti paperisilppua.

Pöngältä löydettiin lukuisia kännyköitä.

Asunnon olohuone.

Lavuaarissa oli suklaapatukoita.

Poliisin tunnistuskuva.