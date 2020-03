”Me teemme oman juttumme paremmin kuin he voivat tehdä meidän oman juttumme.”

Vermon ravirata ja Suomen Keppihevosharrastajat (SKHH) ovat ajautuneet törmäyskurssille.

Syynä on Vermon päätös järjestää ensi heinäkuussa Vermossa maailman ensimmäiset keppihevosten MM-kisat, joita varten Vermo rekisteröi alkuvuodesta tavaranmerkin Hobbyhorse World Championship.

Keppihevosharrastajat pillastuivat.

– Kaikella kunnioituksella hevosharrastajia kohtaan, mutta me teemme meidän oman juttumme paremmin kuin he voivat tehdä meidän oman juttumme, tiivistää asetelman Suomen tunnetuimpiin keppariharrastajiin ja kilpailijoihin kuuluva Alisa Aarniomäki.

– Tämä on mennyt aika tunteisiin, Aarniomäki tunnustaa.

– Pahinta oli, että he hankkivat sen tavaramerkin, se suututti harrastajat. Se tarkoittaa, että meidän yhteisö ei voi pitää MM-kisoja sitten, kun siihen tulee tarve, Aarniomäki selittää.

Alisa Aarniomäki kuvattuna keppohevosten SM-kilpailuissa Vantaalle 2017.

– Moni on myös sitä mieltä, että hevosjärjestöistä ei löydy lajituntemusta eikä meitä ole otettu siellä ihan tosissaan.

– Siellä pidetään keppariharrastusta yhtenä askeleena kohti oikeita hevosia, vaikka me olemme aivan oma harrastus ja meillä on aivan erilaiset taitotasot ja harjaantumiset, Aarniomäki korostaa.

Kiihkeää keskustelua käydään parhaillaan sosiaalisessa mediassa.

Eräs keppariharrastaja totesi, että sedät ja tädit haistoivat kaupallisen potentiaalin ja kaappasivat vapaaehtoistyön hedelmät itselleen.

Keppariväen mielestä harrastus ei vielä tällä hetkellä ole kypsä MM-tason kisoille, jotka vaatisivat enemmän globaalia yhteistyötä ja harrastajia.

IS ei tavoittanut SKHH:n puheenjohtajaa Vilma Virtasta.

Vermon raviradan toimitusjohtaja Heikki Häyhä luonnehtii tunnelmaa ”jäiseksi”.

– Olemme saaneet somessa paljon kuraa ja erilaista, vähän niin kuin, uhkailua ja painostusta, Häyhä sanoo.

Häyhä kertoo Vermon aloittaneen viime vuonna kepparikeskustelut Suomen Hippoksen, Ratsastajaliiton ja Ypäjän hevosopiston kanssa. Taustalla oli yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa rakennettava kepparipuisto.

– Laitoimme myös kyselyn keppihevosyhdistykselle, haluaisivatko he lähteä tekemään MM-kisoja.

Tämä tapahtui 28. elokuuta.

Vermon ravipomo Heikki Häyhä ja Royal T. K. -hevonen.

Häyhän selostuksen perusteella kyseessä ei olisi ollut tasaveroinen kumppanuus, vaan satulassa olisi istunut Vermo, joka olisi organisatorisesti kantanut päävastuun tapahtuman onnistumisesta.

– Saimme sieltä soiton, jossa vähän ihmeteltiin, keitä me olemme järjestämään (kepparikisoja), mutta että ”kuka tahansa voi tietenkin järjestää mitä kisoja tahansa”, Häyhä kuvailee reaktiota.

Näin Vermo päättikin tehdä.

– Ymmärsimme, että heillä on vapaaehtoisvoimin paljon tekemistä SM-kisojenkin järjestämisessä, meillä taas on ympärivuotisesti huippuorganisaatio, joka tekee huippu-urheilua, Häyhä vertaa edellytyksiä.

– Joulukuussa haimme tavaranmerkkiä ja kun saimme sen, varmistui, että pääsemme järjestämään tämän maailmaluokan huippukilpailun.

Keppariväki kuitenkin pahoitti mielensä.

– Se (pahastuminen) tuli ihan puskista. Ehkä he eivät uskoneet, että pystymme järjestämään kisat, Häyhä pohtii.

– Vaikka me järjestämme isoja kisoja vuosittain, kuten EM-ravit viime vuonna. Kyllä me pystymme järjestämään, meillä on keppihevosurheilun osaajia itsellämmekin, Häyhä kehaisee.

– Mieluiten tietysti tekisimme yhteistyötä yhteisymmärryksessä, Häyhä lisää.

Sosiaalisessa mediassa parhaillaan käytävässä keskustelussa tulevat hyvin ilmi syyt, miksi keppariyhteisö ei toivottanut riemumielin Vermoa tervetulleeksi lajin pariin.

Asetelmaa ei koeta tasapainoiseksi.

Ikävänä pidetään, että Vermo rinnastaa kepparikisat oikeiden hevosten kisojen kanssa. Se on koettu keppariharrastusta alentavaksi – etenkin, koska harrastajat joutuvat muutenkin koko ajan taistelemaan hyväksynnästä nelijalkaisista hevosista erillisenä harrastuksena.

Häyhä sen sijaan kuvaili omassa kommentissaan kepparitoiminnan olevan hevosurheilupuolelle tärkeä osa vuosikymmeniä jatkunutta urheilutoimintaa ja yksi askel lähemmäksi poniin ja hevosiin tutustumista.

Häyhä kutsuu Facebookissa keppariväkeä tekemään yhdessä lajista menestystarinaa lapsille ja nuorille ja jopa aikuisille.

Hän pahoitteli mielipahaa, jonka Vermo oli aiheuttanut ”osalle” keppariväkeä.

Keppihevosharrastus on ainutlaatuinen suomalainen ilmiö.

Keppihevosilla on kilpailtu 2010-luvun alusta lähtien sekä koulu- että esteratsastuksessa. SM-kisoja on järjestetty vuodesta 2012.

Kansainväliseen tietoisuuteen harrastus nousi Oscar-ehdokkaana olleen Selma Vilhusen ohjaaman dokumenttielokuvan Hobbyhorse Revolution (2017) kautta.

Vilhunen seurasi vuosien ajan keppariharrastajien elämää. Yksi kolmesta pääosan esittäjästä oli silloin 19-vuotias Alisa Aarniomäki, jonka Facebook-seinällä Vermo-keskustelu käynnistyi.