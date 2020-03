Viikissä kävi oppilaskato koronaviruskaranteenin vuoksi – osa koululaisista jätti tulematta kouluun

Rehtori uskoo, että vanhempien mieltä painaviin kysymyksiin saatiin maanantain aikana vastattua ja tilanne normalisoituu pian.

Viikin normaalikoulussa oli maanantaina poikkeuksellinen oppilaskato. Rehtori Tapio Lahtero kertoo STT:lle, että opettajien kertoman mukaan neljän karanteeniin asetetun luokan lisäksi monilla luokilla tavallista useampi oppilas oli jättänyt tulematta kouluun.

Koulun kolme kuutosluokkaa ja yksi nelosluokka asetettiin sunnuntaina karanteeniin oppilaalla ilmenneen koronavirustartunnan vuoksi. Lahteron mukaan jokunen muiden luokkien oppilaiden vanhempi oli sanonut, ettei halunnut lähettää lasta kouluun. Osassa luokista oli pois useita oppilaita, toisista ei ketään.

– Uskon, että huomenna (tiistaina) tilanne on jo toisenlainen, koska on pystytty vastaamaan moniin mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin.

Lahtero kertoo vanhempien kyselleen koululta muun muassa oman lapsen mahdollisesta altistumisesta, viruksen leviämistavoista ja siitä, mitä lähikontaktilla tarkoitetaan. Kysymyksiä tuli erityisesti aamun ja aamupäivän aikana, mutta iltaa kohti yhteydenotot vähenivät.

– Tulkitsen tämän niin, että kysymyksiin on onnistuttu vastaamaan. Ei varmasti kaikkiin, mutta ainakin isoon osaan.

Tieto karanteenista oli saavuttanut kaikki karanteeniluokkien oppilaat. Lahteron mukaan aamulla oppilaita oli koulun alaovilla vastassa heitä tuntevat henkilöt siltä varalta, että tieto ei olisi mennyt perille kotiin. Yksikään karanteeniin asetettu oppilas ei kuitenkaan tullut maanantaina kouluun.

Etäopetuksessa käytetään digivälineitä

Viikin luokkien ja HJK:n juniorijalkapallojoukkueen sekä opettajien ja valmentajien karanteeneista tiedotettiin sunnuntaina. Koronavirustartunnan saanut poika oli ollut koulussa viime keskiviikkona hyvin lieväoireisena, ja lisäksi hän oli osallistunut illalla jalkapalloharjoituksiin. Yhteensä altistuneita ilmoitettiin olevan noin 130.

Tartunnan poika oli saanut lähipiiriinsä kuuluvalta, Italiassa matkailleelta työikäiseltä naiselta.

Karanteenissa oleville oppilaille järjestetään etäopetusta koko karanteenin ajan. 14 vuorokauden karanteeniaika katsotaan alkaneeksi altistumisesta eli viime viikon keskiviikosta.

Luokkahuone Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa.

Lahtero kertoo, että etäopetus päästiin osin aloittamaan heti maanantaina. Pääasiallisesti opetusta antavat luokkien omat, myös karanteeniin määrätyt opettajat. Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi digitaalisia oppimisalustoja ja itsenäisesti suoritettavia tehtäviä.

Lahteron tietoon ei ole tullut, että karanteenissa olevilla olisi tautioireita. Mahdollisista tartunnoista tiedottavat terveydenhuollon viranomaiset.

Karanteeniin määrätyillä aikuisilla on mahdollisuus saada Kelalta tartuntatautipäivärahaa, jos heidät on määrätty olemaan poissa työstään koronavirustartunnan leviämisen estämiseksi. Sama oikeus on alle 16-vuotiaiden huoltajilla, jos lapsi on määrätty karanteeniin eikä huoltaja voi käydä töissä.

Koko koulun sulkeminen oli yksi vaihtoehto

Päätöksen koululuokkien karanteenista tekivät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä koulu. Lahteron mukaan esillä oli myös vaihtoehto sulkea koko koulu, mutta tähän ei kuitenkaan päädytty.

– Näissä palavereissa on tarkasteltu (sairastuneen) lähikontakteja ja lainsäädäntöä, joka tähän liittyy. Kaikin mittarein toimenpide on riittävä.

Jo sunnuntaina terveysviranomaiset korostivat, että tartunnan riski on hyvin pieni. Altistuneiden joukkoa ei kuitenkaan voitu rajata pienemmäksi.

– Pohdimme myös sitä, tarvitseeko kaikkia näitä lapsia laittaa karanteeniin. Emme kuitenkaan pystyneet erottelemaan sitä, että kuka luokassa on kävellyt kenenkin vierestä, ja kuka on istunut kenenkin kanssa välitunnilla, sanoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Lukkarinen lisää, että koko koulua ei suljettu myöskään siksi, että virukset kuolevat pinnoilta luonnollisesti tietyn ajan kuluttua, ja viikonloppu riittää tähän täydellisesti.

– Ei katsota missään tapauksessa tarpeelliseksi sulkea koulua, hän sanoo.

Suomen tartunnat hyvin hallinnassa

Lukkarinen sanoo, että jos koulu suljettaisiin, siitä alkaisi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Hänen mukaansa taudin leviämisen rajoittaminen yhteiskunnan muun toiminnan kustannuksella on todella raskasta ja kallista.

– Jos lähdemme rajoittamaan (yhteiskunnan muuta toimintaa) laaja-alaisesti, meidän terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat jäämään myös karanteeniin, sitten meillä on enemmän sairaita ja vähemmän hoitajia.

Lukkarisen mukaan esimerkiksi Italiassa on päädytty laajoihin sulkuihin, sillä koronavirustartunnat eivät ole hallinnassa. Suomessa puolestaan ne hänen mukaansa ovat hallinnassa.

– Esimerkiksi Italiassa he eivät ikään kuin pysty jäljittämään tartuntoja kunnolla, mutta me pystymme.

Ei sairaana töihin tai kouluun

Ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä kertoo, että altistumispäivän jälkeen hengitystieinfektio-oireita saavat ohjataan tutkimuksiin. Jos karanteenijoukosta löytyisi virustapaus, ryhdyttäisiin hänen lähikontaktejaan vuorostaan kartoittamaan.

Karanteenissa olevien tilanteen seurannasta vastaa Helsingin kaupunki.

Timo Lukkarisen mukaan kaiken a ja o on infektioiden rajoittaminen ihan perustasolle eli käsien peseminen ja se, että ei lähde sairaana töihin tai kouluun.

Karanteenissa olevien perheenjäsenet voivat liikkua vapaasti. Tämä johtuu Lukkarisen mukaan siitä, että tartuttavuus alkaa vain hieman ennen kuin oireet alkavat.

– Ennen kuin tämä altistunut alkaa oireilla, hän ei käytännössä ehdi tartuttamaan perheenjäsentään, hän sanoo.

Kiinan terveysviranomaiset ovat julkaisseet yli 40 000 ensimmäisen koronavirukseen sairastuneen taudinkuvat. Sairastuneista alle 20-vuotiaita on ollut vain 2,4 prosenttia.

– Lasten taudinkuva on hyvin lieväoireinen. Alle kymmenvuotiaita lapsia ei ole kuollut yhtään. Kaikissa tähänastisissa tutkimuksissa viesti on suunnilleen sama, eli lapset sairastavat huomattavasti vähemmän kuin aikuiset, THL:n Puumalainen kertoo.