Kommentti: Huoli koronaviruksesta tulee olemaan arkea kuukausia

Viikon normaalikoulun karanteenit herättivät siihen, että koronavirus on nyt osa suomalaista arkea.

Haaste on kova niin viranomaisille kuin kansalaisillekin, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Viimeistään Viikin koululaisten karanteenin jälkeen kaikille on selvää, että koronavirus Covid-19 tuli suomalaiseenkin arkeen. Kukaan ei ole Suomessa kuollut tautiin tai nykytiedon mukaan edes sairastunut vakavasti.

On epätodennäköistä, että näinkin ei lopulta kävisi. Koko maailmassa taudin kuolonuhrien määrä on noussut jo yli kolmen tuhannen.

Sekä kansalaisilta että viranomaisilta kysytään nyt hermoja. IS kertoi viikkiläisen perheenisän huolesta siitä, että hänen karanteenissa oleville lapsilleen ei ole tehty testejä taudin toteamiseksi oireista huolimatta. Sairaala oli kyllä ottanut toisesta lapsesta röntgenkuvat mahdollisen keuhkokuumeen toteamiseksi. Isä koki, että viranomaiset vähättelivät huolta.

Terveydenhuollolla voi olla toiminnalleen mielestään pätevät perusteet. Koronavirukselle ei ole olemassa mitään täsmähoitoa, joten voidaan ajatella, että jo karanteenissa olevaa on turha testata. Jos esimerkiksi näin on, tämä pitäisi pystyä selittämään rauhallisesti ja uskottavasti huolestuneille potilaille ja omaisille. On aivan järkevä harkita pitäisikö testejä tehdä mahdollisuuksien mukaan vain turhankin huolen hellittämiseksi.

Vaaditaan suurta harkintaa, miten tämä toteutetaan, sillä tapausten määrä ikävä kyllä todennäköisesti kasvaa. Silloin kriisinhallinta ei hoidu vain tiedotustilaisuuksia pitämällä, vaan sen pitää olla yksilöllistä.

Herää myös kysymyksiä siitä kuinka suuret joukkokaranteenit ovat tarpeen. Viikissä koko koulua ei suljettu. Sellaisiin toimiin on muissa maissa ryhdytty. Toisaalta joukkokaranteenit voivat haitata yhteiskunnan toimintaa ilman, että niistä sittenkään olisi todellista hyötyä. Ei käy kateeksi niitä päättäjiä, jotka näitä nyt pohtivat. Patenttiratkaisuja ei ole.

Terveydenhuollot testissä

Valtaosa kuolleista on Kiinassa, josta taudin leviäminen käynnistyi. Julkisuudessa Kiinan viranomaisia on arvosteltu salamyhkäisyydestä epidemian alussa, mutta heidän massiiviset toimensa ovat saaneet asiantuntijoilta myös kiitosta. Niiden uskotaan hidastaneen taudin leviämistä ja antaneen muualle varautumisaikaa.

Kiinan totalitaarinen järjestelmä ei kuitenkaan onnistunut taudin pysäyttämisessä. Vaikeaa on ollut eurooppalaisessa demokratiassa Italiassakin.

Koronaviruksen leviäminen on testi maailman terveysjärjestelmille. Koska rokotusta ja täsmälääkkeitä ei ole, paljon on kiinni siitä, miten viruksen seurauksena syntynyttä tilaa hoidetaan. Useimmat menehtyneet ovat ilmeisesti kärsineet keuhkokuumeesta. Silloin on tietenkin eri asia saako hoitoa hyvinvointivaltion sairaaloissa, kehittyvän maan sairastuvissa tai ei ollenkaan.

Testiin joutuvat niin Euroopan kuin Yhdysvaltojenkin erilaiset terveydenhoitojärjestelmät. Jos hoidon saanti on kovasti omasta kukkarosta kiinni, voi käydä huonosti. Kehittyneimmätkin julkiset terveydenhoitojärjestelmät voivat joutua äärirajoilleen, jos todellinen epidemia leivää. Joissain kehitysmaissa on ihmetelty kuinka paljon yksi uusi tauti muuttaa tilannetta, kun vanhoihinkaan ei ole hoitoa.

Huoli voi arkipäiväistymisen mukana hiukan hellittääkin. Mutta vuosi 2020 tullaan kyllä muistamaan koronaviruksen vuotena.