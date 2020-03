Katso, kuulutko mahdollisesti korona-altistuneisiin – toimi näin

Mikäli olet matkustanut epidemia-alueella ja alat havaita oireita seuraavan kahden viikon kuluessa, ole välittömästi yhteydessä terveydenhuoltoon.

Suomessa on todettu yhteensä kuusi koronavirustartuntaa. Sunnuntaina kerrottiin, että kouluikäinen poika on sairastunut virukseen Helsingissä. Tartunnan vuoksi neljä alakoulun luokkaa ja jalkapallojoukkue opettajineen ja valmentajineen on määrätty karanteenin kahdeksi viikoksi. Virukseen on koko maailmassa kuollut tähän mennessä 3000 ihmistä. Suurin osa kuolemista on raportoitu Manner-Kiinasta.

Koronavirus aiheuttaa influenssaa muistuttavia hengitystieoireita, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo verkkosivuillaan. Osa tartunnan saaneista voi saada keuhkokuumeen. Suurin osa sairastuneista saa kuitenkin lieviä oireita.

Tällä hetkellä koronaviruksen epidemia-alueeksi määritellään manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea sekä Italiasta Veneton, Lombardian ja Piemonten ja Emilia-Romagnan alueet.

Riskiryhmään kuuluvat vanhukset ja perussairaat, kuten diabeetikot ja sydän- ja keuhkosairaat.

Mikäli olet matkustanut koronaviruksen epidemia-alueella ja sinulle tulee reissun jälkeen oireita 14 vuorokauden kuluessa, ole välittömästi puhelimitse yhteydessä terveydenhuoltoon. Tavallisia viruksen oireita ovat kuume, yskä tai hengenahdistus. Mikäli oireita ei ole, kouluun tai töihin voi palata normaalisti.

Koronavirukseen ei ole lääkitystä. Lääkkeillä voidaan hoitaa taudin oireita. Valtaosa taudin saaneista toipuu ja parantuu.

Paras tapa suojautua virukselta on hyvä käsihygienia.

