Lauha sää jatkuu lähipäivien ajan

Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä, keskiosassa myös lunta.

Lapissa sää selkenee laajalti, mutta Pohjois-Lapissa on vielä paikoin pilvistä ja sataa lunta. Etelässä lounaistuuli heikkenee, pohjoisessa luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Lämpötila on maan eteläosassa 2 – 5 astetta, keskiosassa on kolmesta asteesta kolmeen pakkasasteeseen, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pakkasta 5 - 10 ja Lapissa on pakkasta 10 - 15 astetta.

Tiistaina korkeapaine vahvistuu pohjoisessa ja sää selkenee myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on edelleen enimmäkseen pilvinen ja paikoin tulee heikkoja vesisateita, keskiosassa myös lunta.

Koillistuuli voimistuu maan etelä- ja keskiosassa kohtalaiseksi.

Päivälämpötila on etelässä 0 – 5 astetta, lämpimintä rannikolla, keskiosassa on laajalti pakkasta 0 – 5 astetta ja pohjoisosassa on pakkasta 5 - 10 astetta.

Keskiviikkona lounaasta lähestyy syvenevä matalapaine ja idänpuoleinen, puuskainen tuuli voimistuu laajalti. Lumipyry leviää lounaasta maan etelä- ja keskiosaan, etelässä sade kuitenkin alkaa muuttua illalla vedeksi. Pilvisyys runsastuu yötä kohti Etelä-Lapissa asti.

Päivälämpötila on maan eteläosassa 0 – 2 astetta, keskiosassa on pakkasta 0 – 5 astetta ja pohjoisosassa on laajalti pakkasta 5 - 10 astetta.