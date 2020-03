HS: kiovalaisessa toimistossa toimii valtava petostehdas – suomalainen Hilkka, 69, menetti huijareille kaikki säästönsä

Dagens Nyheterin mukaan petostehtaalla on tuhansia uhreja yli 50 eri maassa.

Ukrainan Kiovassa pyöritetään Milton Group -nimistä toimistoa, jonka tehtävänä on häikäilemättä huijata ympäri asiakkailta rahoja ympäri maailman, Helsingin Sanomat ja ruotsalainen Dagens Nyheter kertovat.

Huijauksia tehtaillaan päivätyönä Kiovan keskustan arvokorttelissa. Huijaukset on verhoiltu puheisiin tuottavista verkkovaluuttasijoituksista, jonka uskottavuutta pönkitetään väärennetyllä datalla. Ulkopuolelta yritys esittäytyy IT-palvelujen tarjoajana.

Huijaus tapahtuu monissa vaiheissa alkaen vääristä mainoksista ja siirtyen puhelinhuijauksiin.

HS:n haastattelema eläkeläinen Hilkka, 69, ja tämän puoliso olivat menettäneet sijoitusneuvoja ”William Bradleyn” huijaamana kaikki säästönsä, 72 000 euroa.

”Minulla ei ole elämää”

William Bradley on tuttu myös muun maalaisille huijatuille. DN haastatteli 67-vuotiasta ruotsalaisnaista, joka oli menettänyt huijauksen vuoksi kaiken: jopa talonsa. Nyt hänellä ei ole varaa ruokaan tai laskuihin.

– Minusta tuntuu, että minulla ei ole elämää, nainen kertoo lehdelle.

Oikeasti William Bradley on kuitenkin 23-vuotias iranilaismies, joka huijaa ihmisiä elääkseen. DN:n näkemällä videolla mies kerskuu huijanneensa samaa asiakasta 6–7 kertaa. Työntekijöitä kehotetaan ”puristamaan asiakkaalta raha viimeistä senttiä myöten”.

Huijausta on selvitetty kansainvälisenä toimittajayhteistyönä, jota Dagens Nyheter on koordinoinut. Projekti alkoi, kun ukrainalaisyrityksen työntekijä alkoi vuotaa ruotsalaislehdelle tietoja yrityksen toiminnasta. Työntekijä on muun muassa videoinut toimintaa.

Helmikuussa työntekijä luovutti tietonsa Ruotsin poliisille, joka vahvisti DN:lle aloittaneensa esitutkinnan.

Helsingin Sanomien mukaan ei ole tiedossa, onko poliisi tutkinut Kiovassa toimivaa petostehdasta. Suomen keskusrikospoliisi on kuitenkin varoittanut sijoitushuijauksesta, joka muistuttaa Milton Groupin toimintaa, HS kertoo.

Voit katsoa Dagens Nyheterin julkaiseman videon petostehtaan toiminnasta alla näkyvästä Twitter-julkaisussa.

DN:n mukaan petostehtaalla on tuhansia uhreja yli 50 eri maassa. Toimittajat ovat HS:n mukaan tavoittaneet yli 150 ihmistä, joiden tiedot olivat huijausyrityksen asiakasrekisterissä.

Milton Group -yrityksellä ei ole mitään tekemistä suomalaisen viestintäfirma Milttonin kanssa.