Kotikaranteenissa olevan oppilaan isä ihmettelee – oirehtivia lapsia ei ole testattu: ”Meillä voi olla ihan hyvin tartunta”

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun neljä alakoulun luokkaa opettajineen määrättiin sunnuntaina kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin koronaviruksen vuoksi. Syynä on kouluikäisellä pojalla todettu koronavirustartunta.

Isän mielestä viranomaiset vähättelevät koronaviruksen vaikutuksia.

Helsingin Viikin normaalikoulua käyvän kahden oppilaan huoltaja kertoo Ilta-Sanomille, että hänen oireilevat lapsensa eivät ole saaneet testausta koronavirustartunnan varalta, vaikka 13- ja 10-vuotiaat lapset ovat olleet samoilla oppitunneilla lapsen kanssa, jonka kerrottiin sairastuneen koronavirukseen sunnuntaina.

Perheenisä kertoo, että vanhempi lapsi alkoi oireilla alkuviikosta. Lapsella oli kuumetta, päänsärkyä, nivelsärkyä, kova yskä, painon tunnetta rinnassa ja korkea syke.

Isä vei vanhemman lapsen lauantaina lääkäriin rinnassa olleen painon tunteen takia.

Myös sunnuntaina perhe on ollut sairaalassa. Lapselta otettiin röntgenkuvat keuhkokuumeen varalta, mutta verikokeita ei tehty.

Nuorimmaisella vastaavat oireet alkoivat keskiviikkona.

– Toisella on todettu ainakin poskiontelotulehdus ja toisella flunssa. Koronakontakteja tiedusteltiin, mutta meillä ei ollut tietoa siitä silloin, perheenisä kertoo.

Sunnuntaina THL ja HUS tiedottivat, että yksi kouluikäinen lapsi on sairastunut koronavirukseen. Lapsella todettiin noin 130 kontaktia, ja neljä koululuokkaa sekä junioreiden jalkapallojoukkue asetettiin karanteeniin.

Perhettä on hämmentänyt tiedotuksen epämääräisyys. Isän mukaan Husin infektiolääkäri on ollut yhteydessä perheeseen.

– He tuntuvat olevan ihan sekaisin siellä. Meille soitettiin sieltä kolme kertaa.

Ensin perheelle ilmoitettiin, että lapset voivat mennä normaalisti kouluun.

Sitten sairaalasta soitettiin takaisin ja ohjeistettiin, että lapset pysyisivät karanteenissa, kun selvisi, että toinen lapsista on tartunnan saaneen luokkatoveri.

– Meille sanottiin, että koiran saa viedä ulos, jos ei ole muiden kanssa tekemisissä, isä kertoo karanteeniohjeistuksesta.

Isä kertoo, että vanhemmat olivat yhteydessä lääkäriin ja kysyivät pitäisikö heidän oireilevia lapsia testata koronavirustartunnan varalta.

– Oireet ovat yksi yhteen koronavirusoireiden kanssa, mutta kukaan ei innostunut testaamaan, kuvailee isä.

THL ja Hus linjasivat sunnuntaina tiedotustilaisuudessa, ettei altistuneita aiota testata, jos näillä ei ilmene oireita.

Tiedotustilaisuuden jälkeen perheen huoltajat ovat käyneet jälleen tilannetta läpi infektiolääkärin kanssa puhelimessa ja selvittäneet, kenen kanssa lapset ovat olleet yhteydessä, mutta testin tekemistä ei ole perheelle edelleenkään ehdotettu.

Isä kertoo, että lapset ovat olleet sen verran kipeitä, etteivät he ole käyneet harrastuksissa viime viikon aikana.

Vanhemmat epäilevät, että heidän perheessään voi olla viruksen tartuttaja, mutta heitä on ohjeistettu jatkamaan normaalia elämää.

– Meillä voi olla ihan hyvin tartunta kotona. Emme voi tietää ennen kuin olemme tehneet testin, isä toteaa.

Kumpikin vanhempi on päättänyt jäädä pois töistä ensi viikon alussa. He aikovat vaatia kummallekin lapselleen koronavirustestiä maanantaina.

– Käytämme maalaisjärkeä tässä asiassa. Minua ei edes haluta töihin, mutta viranomaisten mukaan voisin mennä töihin ihan hyvin.

Vanhemmilla ei ole ollut oireita viikon aikana.

Myös koulu on ollut perheeseen yhteydessä sunnuntaina. Oppilaita on ohjeistettu pysymään kotona, ja koulusta on ilmoitettu, että opetus järjestetään etänä.