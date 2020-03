Eivätkö lapset olekaan turvassa koronavirukselta? Näin asiantuntija vastaa

Lapsilla ja kouluikäisillä on parempi vastuskyky kuin iäkkäämmillä. Arkistokuva.

Lapset saavat koronaviruksen, mutta lievempänä.

Suomessa on todettu ensimmäinen koronavirustartunta lapsella.

Virustautiin on sairastunut kouluikäinen suomalainen lapsi. Hän kuuluu perjantaina varmistetun koronavirustartunnan lähipiiriin. Perjantaina varmistui tartunta työikäisellä suomalaisnaisella, joka oli matkustanut Pohjois-Italiassa.

Tähän asti on ollut sellainen yleinen käsitys, että lapset ja kouluikäiset ovat turvassa koronavirukselta.

Uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta sanoo, että yleinen käsitys on hyvä korjata.

– Kyllä koronavirus tarttuu lapsiin ja kouluikäisiin, mutta heillä ei ole vakavia infektioita.

Lapsilla ja kouluikäisillä on parempi vastuskyky kuin iäkkäämmillä. He eivät kärsi vakavista infektio-oireista.

– Ilmiö on tuttu muistakin infektiotaudeista. On tilanteita, joissa lapset sairastavat lievemmän taudin. Se on todennäköisesti paremmasta immuunivasteesta kiinni.

Sirosen mielestä on tärkeä korostaa, että lapset selviävät koronaviruksesta todennäköisesti vähällä.

– Isompi asia on varmaankin lasten huoli ja pelko. Ettei turhaan säikytetä meidän lapsiamme.

Onko odottavien äitien syytä olla huolissaan?

– Tästä ei ole minkäänlaista tietoa tällä hetkellä. Ihan normaalit varotoimet koskevat raskaana olevia, mitään erityistä huolta ei toistaiseksi ole.

Jos kerran sairastuu koronavirukseen, saako siihen immuniteetin niin, ettei virukseen sairastu enää uudestaan?

– Tästä ei ole vielä tieto, sillä meillä ei ole työkaluja tutkia immuniteettia.

– Koronavirukseen syntyy ainakin joksikin aikaa suoja, mutta kauanko se kestää, sitä ei voida vielä tietää. Ensimmäiset tapaukset ovat tulleet vasta pari kolme kuukautta sitten.

Suomessa on todettu koronavirustartunta neljällä suomalaisella. Näiden lisäksi tartunta oli yhdellä kiinalaisella.

Onko tilanne huolestuttava?

– Tilanne on se, mitä on odotettukin. Edelleen on vain yksittäisiä tapauksia ja tartuntaketjut ovat olleet meillä täysin jäljitettävissä.

Sironen lisää, ettei suurta uutta huolen aihetta ole ilmaantunut viikonlopun aikana.

– Tilanne muuttuu ja sitä seurataan päivittäin.

Koronavirukseen voi itse kukin vaikuttaa noudattamalla hyvää käsihygieniaa, Sironen muistuttaa. Käsiä pitää pestä riittävän usein ja on muistettava käyttää käsidesiä.