Jää oli niin sileä, että aivan kuin oltaisiin oltu jäähallissa, Mikko Aro sanoo.

Tamperelaisen Mikko Aron haaveissa on ollut pitkään kuvata videolle, kun Tapparassa muodostelmaluistelua harrastava tytär Anna Aro luistelee mökkijärven jäällä Orivedellä.

Ainutlaatuinen tilaisuus koitti perjantaina, kun perhe oli mökillä hiihtolomalla. Längelmäveden jää oli täysin koskematon. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta.

– Se oli once in the lifetime -juttu. Yleensä tähän aikaan vuodesta järven jäällä on lunta eikä jää ole tasainen.

Perjantaina tilanne oli kuitenkin toinen.

– Jää oli peilisileä. Aivan kuin oltaisiin oltu jäähallissa, isä kertoi ylpeänä.

Videolla 10-vuotias Anna tekee Tapparan kisapuvussa jäällä kuvioita ja piruetteja. Hän luistelee Tapparan StarBlades -joukkueessa. Tänä vuonna tytöillä on punavalkoiset kisapuvut.

Anna luistelusta jäävät hienot kuviot koskemattoman jään pintaan.