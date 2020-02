Metsästäjien keskuudessa levisi hurja huhu tuhansista pimitetyistä susihavainnoista – sai nolon lopun

Edellinen huhu susista Skoda Octaviassa oli vielä veres.

Suomalainen suurpetotutkimus etenee yhä kahdella rintamalla.

Toisaalla tutkitaan suurpetoja, toisaalla kaadetaan ja ammutaan alas suurpetotutkimukseen liittyviä villejä huhuja.

Edellinen huhu oli vielä veres. Ei ollut kulunut puolta vuottakaan, kun huhuttiin susien matkustavan Skoda Octavialla Keski-Suomen takamailla.

Huhun mukaan Luonnonvarakeskus (Luke) teki Skoda Octavialla huippusalaisia susien siirto-operaatioita.

IS kertoi eduskuntaan asti edenneestä huhusta lokakuussa. Todellisuudessa salaperäiseksi luultu Skoda-nainen tutki sen suuremmin piileskelemättä purppuranahakkasientä.

Tuorein huhu liittyy niin sanotusta TASSU-järjestelmästä mystisesti kadonneisiin tuhansiin susihavaintoihin.

Puhutaan ”datan peukaloimisesta”. TASSUSTA on huhun mukaan kadonnut viime vuoden aikana ”ainakin 2 564 havaintoa aikuisista susista ja 196 pentuhavaintoa”.

Mahdollisesti paljon enemmänkin, jos asiaa pengottaisiin enemmän. Tämä olisi tapahtunut taannehtivasti ”ainakin vuodesta 2012 asti”.

Huhun syyttävä sormi osoittaa Lukea.

TASSU on suurpetohavaintojen ilmoittamiseen tarkoitettu sovellutus. Sinne kirjaavat tietoonsa tulleita jälki- ja muita havaintoja riistanhoitoyhdistysten nimeämät suurpetoyhdyshenkilöt, jotka ovat yleensä paikallisia metsästäjiä eri puolilla Suomea. Heillä on tunnukset järjestelmään.

TASSU-järjestelmän nimi ei ole kaukaa haettu: yleensä suurpedoista havaintaan vain jäljet.

Suurpetoyhdyshenkilöitä on muutama tuhat. Ennen havainnon kirjaamista TASSUUN he selvittävät, onko havainto luotettava.

Huhun mukaan jo kertaalleen hyväksytyt havainnot katosivat suurpetoyhdysmiesten tietämättä, heidän selkänsä takana.

Tuoreimmalle huhulle antoi vankan selkänojan eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Hannu Hoskosen (kesk) tammikuussa Savon Sanomissa julkaistu kirjoitus.

Hoskonen ilmoitti olevan ”kiistämätön tosiasia, että susien todellinen määrä on salaisuus, jota Luonnonvarakeskus varjelee kaikin keinoin”.

Hoskonen on tehnyt aiheesta myös kantelun oikeusasiamiehelle.

Samassa kirjoituksessa Hoskonen arvosteli EU:n Life-ohjelmasta rahoitettua kuusivuotinen susi-hanketta, jota toteuttavat Luke, Suomen Riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisi ja Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri. Projektin tavoitteena on edistää ihmisen ja suden rinnakkaiseloa ja vähentää huolta, pelkoa ja susivahinkoja.

Hoskosen mukaan hankkeeseen myönnetyillä viidellä miljoonalla eurolla voitaisiin kustantaa ”kaikille maaseudun lapsille turvallinen taksikyyti kodin rappusilta suoraan kouluun”.

Kun huhu tuhansista kadonneista susihavainnoista tuli Luken tietoon, siellä alettiin käydä läpi TASSSUN tietokantaa. Tarkoitus oli selvittää, oliko havaintoja kadonnut. Lopputulos oli: ei ollut.

– Havainnot löytyivät, kertoo Luken ohjelmajohtaja Sirpa Thessler.

– Voi olla, että huhun alkuunpanija ei ollut osannut käyttää hakutoimintoa oikein eikä osannut ottaa huomioon, että riistanhoitoyhdistyksen rajoissa oli tapahtunut muutoksia, Thessler miettii.

Koska huhu levisi pääasiassa sosiaalisessa mediassa, Luke vastasi siihen 17. helmikuuta Twitterissä.

Luke torjui huhua myös Facebookissa. Se korosti, ettei sosiaalisessa mediassa levitetty tieto TASSU-järjestelmästä poistetuista tuhansista susihavainnoista pitänyt paikkaansa, sillä Luken ja Riistakeskuksen tekemän tarkastuksessa kaikki havainnot olivat tallessa.

”Virheellinen väite voi johtua siitä, että muuttuneet riistanhoitoyhdistysten rajat vaikuttavat TASSUN hakutoimintoon. Jos hakutoiminto toteutetaan tietyn riistanhoitoyhdistyksen nimellä, ja yhdistyksen rajat ovat muuttuneet, haku tuottaa vain nykyisen aluerajauksen mukaisen tuloksen.”

Suomessa elää susia (kuvassa) ja susihuhuja. Huhujen määrä lisääntyy koko ajan, vaikka niitä yritetään kaataa.

Kansanedustaja Hoskoselle Luke oli vastannut Savon Sanomissa jo aiemmin. Hoskoselle kerrottiin, ettei Luke salaile susien todellista määrää.

”Susikannan kanta-arvio on esitetty avoimesti ja läpinäkyvästi kaikille saatavilla olevassa raportissa. Jokainen kiinnostunut voi tutustua, millaiseen tietopohjaan kunkin reviirin arvio susien määrästä pohjautuu.”

Luke korosti olevansa tutkimuslaitos, joka ei tee suurpetopolitiikkaa. Suurpetojen juridista asemaa säätelevät EU:n luontodirektiivi, metsästyslaki ja metsästysasetus, kannanhoitosuunnitelma on tehty maa- ja metsätalousministeriön johdolla ja sen toimeenpanosta vastaa Suomen Riistakeskus.

”Luke tuottaa tietoa kannanhoidon tueksi”, Luke valisti.

Vastauksen olivat allekirjoittaneet myös Metsähallituksen ja Itä-Suomen poliisin edustajat. Se päättyi vetoomukseen maltista ja faktapohjaisuudesta, koska ”keskustelu on kärjistynyttä, osin erittäin asiatonta tutkijoiden ja viranomaisten maalittamista”.

Vaikka Luke kumosi tuoreimman huhun jo reilu viikko sitten, tieto ei ole vielä saavuttanut kaikki asianosaisia. Se leviää yhä, kuten huhuilla on lajityypillisesti tapana, muuten ne eivät olisi huhuja.

IS haastatteli perjantaina henkilöä, joka on osallistunut huhun levittämiseen. Hän on ammatiltaan poromies eikä halunnut esiintyä omalla nimellä.

– Tiedän jotain tästä hommasta, mies sanoo.

– Siihen en osaa sanoa, onko kadonnut, mutta tiedän, että niitä ei kaikkia sinne panna. Täälläkin perällä, missä minä olen, viranomaiset eivät laita kaikkia petoja ylös. Se on havaittu, ja luvat ovat kiinni havainnoista. Ei tule metsästyslupia, jos ei ole havaintoja.

Eikö TASSU perustu siihen, että käyttöoikeus on suurpetoyhdyshenkilöillä?

– No joo. Itse en ole siihen hommaan alkanut, mutta kun kaikille ei tule sitä tietoa tai tulee niin myöhässä.

Tarkoitatteko, että kaikkien ihmisten pitäisi voida laittaa sinne havaintojaan?

– Ei tietenkään.

Kritiikkinne kohdistuu suurpetoyhdysmiehiin, että osa ei ole ammattitaitoisia?

– No sekin on, että ei laiteta kaikkia eikä tunneta jälkiä.

Järjestelmä ei toimi?

– No ei se kunnolla toimi.

Miten riistakeskukset ovat valinneet suurpetoyhdysmiehiksi henkilöitä, jotka eivät tunne jälkiä?

– Sehän on pyrkyryys perusteena yleensä kaikessa, ja kaikki eivät halua paperihommiin, kun tietävät, että siitä ei seuraa kuin kritiikkiä.

Sellaista kuin te annatte nyt?

– Niin justiinsa. Moni metsästäjä sanoo, että he eivät ilmoita edes.

Eikö ole väärin syyllistää, että havaintoja ei kirjata ylös, jos niitä ei edes ilmoiteta?

– Katso kun tämä perustuu pitkän aikavälin hommaan ja ne eivät pane niitä ylös.

Jos he ovat eri mieltä, mikä jäljen on jättänyt?

– No tässä on katso meitä niin montaa mieltä, toinen haluaa toista ja toinen toista, kun ei edes virassa olevat valtion virkamiehet, jotka tekevät sitä palkkansa edestä, eivät tee sitä oikein, eräpoliisit ja vartijat ja keitä siellä metsässä kulkee valtion miehiä.

Ette luota suurpetoyhdyshenkilöihin?

– Osaan en. Jostain syystä se ei toimi. Kenellä on omia intressejä, kun täällä Etelä-Lapissa on yksityisiä maita, niin niitä (havaintoja) ei laiteta yksityisille maille.

Miksi ei?

– En tiedä sitä, onko taustalla metsästysoikeudet ja muut, että ei tule pyrkyreitä pyytämään tai kysymään lupia. Tämä on aika laaja aihe.

Ne TASSUSTA kadonneet havainnot ovatkin kuulemma kaikki löytyneet.

– Jaaha.

Mitä mieltä olette?

– No, näitähän voi..., on tilastoharhoja ja emävalheita justiinsa nämä tutkijahommat, ei niihin... ja mikäänhän ei lopu tutkimatta, aina pitää vaatia lisää tutkimuksia, että voidaan tehdä johtopäätöksiä, että joku saa rahaa tutkia.

Olette aika kriittinen?

– No, minä olen kärsinyt petopolitiikan takia niin paljon vahinkoja ammatin puolesta.

Eikö niitä (petovahinkoja) korvata?

– No se on siinä, miten paljon niitä (raatoja) on mahdollista löytää, maksetaan mitä löytyy. Riippuu niin maastoista. Mutta sen verran täytyy valtiota kehua, että kun tulee vahinko, saa sen poikkeusluvan, tappo..., poistoluvan. Se on kyllä hyvä.

Jotain hyvää kuitenkin?

– On, on. Täällä perällä saa poikkeuslupia, mutta kolme poroa pitää ensin tapattaa... löytää, että saadaan se poikkeuslupa. Se on usein mahdoton työ löytää se kolme, vaikka raatoja olisi paljonkin, mutta maasto ja keliolosuhteet, ja ne pitää löytyä tietyllä aikavälillä, muuten se nollautuu.