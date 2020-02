Lohjalainen Maria yllätti miesystävänsä karkauspäivänä: kosi koko sivun ilmoituksella Hesarissa

Marian uskalias kosinta onnistui karkauspäivänä.

Karkauspäivän todellisesta yllätyskosinnasta piti huolen lohjalainen Maria Ranta. Hän kosi lohjalaista Timo Zaitsevia. Kosinta oli aamun sanomalehden koko sivun ilmoituksessa.

– Mies on vieläkin shokissa, Ranta kertoo lauantaiaamun tunnelmista IS:lle.

Kalustetalo Vepsäläinen julkaisi Helsingin Sanomissa karkauspäivän kunniaksi koko sivun ilmoituksen, jossa oli tekstinä ”Timo Zaitsev, tuletko aviomiehekseni? Rakkaudella, Maria Ranta”.

– Se on aivan oikea kosinta, Vepsäläisen markkinointijohtaja Outi Lahtinen selvitti aamulla.

Ajatus kosinnasta heräsi Lahtisen mukaan spontaanisti helmikuun aikana, kun kalustetalon markkinointi piti palaveria mainostoimiston kanssa. Joku tokaisi, että karkauspäivä on tulossa ja naisilla on perinteinen lupa kosia.

– Ruvettiin puhumaan asiasta ja sitten tuli ilmi, että työpiiristä löytyy ihminen, joka on suunnitellut kosivansa karkauspäivänä toivottavasti tulevaa miestään.

Kalustetalo Vepsäläinen julkaisi Helsingin Sanomissa karkauspäivänä tällaisen mainoksen.

Niin löytyi Uudellamaalla asuva Maria Ranta. Hän on huonekaluketjun käyttämän mainostoimistossa työskentelevän ihmisen hyvä ystävä.

Hän suostui ajatukseen. Lahtinen kehuu Mariaa harvinaisen rohkeaksi ihmiseksi.

– Hän haluaa paljastaa näin intiimin ja tunteikkaan hetken koko kansalle.

Maria Ranta kertoo Ilta-Sanomille, että hän on suunnitellut kosintaa neljä viikkoa. Pariskunta on seurustellut seitsemän ja puoli vuotta. He asuvat yhdessä.

Maria kertoo, että hänen oli lauantaiaamuna vaikea pitää naamaansa peruslukemilla. Marialla oli karkauspäivänä työpäivä. Hän lähti lauantaiaamuna puoli kahdeksalta töihin Lohjalla sijaitsevaan Cafe Lauriin.

– Jätin pöydälle Timolle kirjeen, että kyyti tuli hakemaan varttia vaille kymmenen aamiaiselle kahvilaan. Sitten hän asteli tänne työpaikalle ja Hesari oli levällään siinä pöydällä.

Kosinta tuli täytenä yllätyksenä.

– Kyllä se shokki siitä sitten laantui ja tuli myöntävä vastaus.

Lohjalainen Timo Zaitsev vastasi Marialle myöntävästi.

Maria Ranta kertoo, että hän pelasi varman päälle. Avioliitosta on keskusteltu aiemmin.

– En olisi uskaltanut näin isoa kosintaa tehdä ellen olisi ollut varma myöntävästä vastauksesta.

Marian kosinta onnistui. Lohjalainen Timo Zaitsev vastasi hänelle myöntävästi.

– Päivä jatkuu romanttisissa merkeissä. Timo lähtee remontoimaan asuntoa, Maria kertoo.

Palkkioksi pariskunta saa designvalaisimen.