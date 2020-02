Kenraalimajuri Lundqvist pohti, mitä tarkoittaa neuvostoliittolaisten salattu viesti ”erikoistehtävästä” – samassa alkoi Suomen ilmapuolustuksen nöyryytys

Neuvostoliitto hyökkäsi ilmasta lähes päivittäin Suomen asutuskeskuksia, teollisuuslaitoksia ja liikenteen solmukohtia vastaan talvisodan aikaan 80 vuotta sitten.

Talvisodan ilmahyökkäykset alkoivat heti sodan ensimmäisenä päivänä 30. marraskuuta 1939. Neuvostoilmavoimilla oli iso etu: pommituslaivueet käyttivät Baltiassa sijainneita tukikohtia ja pystyivät niistä iskemään nopeasti koko eteläisen Suomen alueelle.

Päämajan tilannetiedotus kertoi sodan kahden ensimmäisen päivän pommituksista vain lyhyesti:

30.11. ja 1.12. oli vihollisen ilmavoimien toiminta hyvin vilkasta. M.m. suorittivat vihollislentäjät molempina päivinä lukuisia pommihyökkäyksiä Helsinkiin, Viipuriin ja useimpiin muihin Etelä-Suomen kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin, joissa ne rauhallisen siviiliväestön keskuudessa tuottivat suurta aineellista tuhoa ja vaativat lukuisia ihmisuhreja. Lisäksi ampuivat vihollislentäjät konekivääreillä siviiliväestöä.

Lakonisen tiedonannon taakse kätkeytyi paljon pelkoa, hävitystä ja kuolemaa. Sodan ensimmäisen päivän ilmahyökkäys Helsinkiin oli sodan tuhoisin. Pääkaupunkiin iltapäivällä hyökänneitä pommikoneita oli vain yhdeksän, mutta niiden aiheuttama tuho oli hirvittävä: 91 ihmistä sai surmansa.

Pommitustuhoja Helsingissä Abrahaminkadun ja Lönnrotinkadun kulmassa.

Kaikkialla maaseudulla ei heti 30. marraskuuta hoksattu, että valtakunta oli sodassa ja että ilmahyökkäyksiä oli tehty useille paikkakunnille. Radiota ei ollut joka talossa. Naapurit veivät sanaa eteenpäin radiottomiin koteihin.

Eräässä eteläpohjalaisessa kylässä radio oli vain kolmessa talossa. Näin muisteli Sarion talon tytär Taija aikuisena Kaija Valkosen toimittamassa kirjassa Me kestimme:

– Naapurin Jussi ilmestyi ovelle, ei tervehtinyt tavanomaisen iloisesti, vaan sanoi leuka vapisten ja omituisesti takerrellen: 'Se on alkanut. Helsinkiä on pommitettu ja kuolleita on paljon...' Vilkuilin salaa taivaalle. Olin varma, että viimeistään huomenna pommikoneet olisivat meidänkin päällämme.

Ilmapuolustuksen nöyryyttävin hetki oli päämajakaupunki Mikkelin pommitus 5. tammikuuta 1940. Ilmapuolustuksen komentaja kenraalimajuri Jarl Lundqvist istui virkahuoneessaan kaupungin tyttökoulussa ja tutki viholliselta siepattuja ja salauksesta purettuja radiosanomia. Eräässä viestissä oli mainittu punatähtisen lentorykmentin ”erikoistehtävä” juuri samalle päivälle.

Lundqvist pohti, mitä se mahtoi tarkoittaa, kun talon seinä painui yhtäkkiä sisään, viereiseen huoneeseen tuli katon läpi pommi ja naapuritalo hajosi. Samaan aikaan ylipäällikkö Mannerheim sekä kenraalit K.L. Oesch ja Heikki Kekoni olivat suojassa yläkansakoulun parruilla tuetussa käytävässä. Pommeja rojahti vain 300–400 metrin päähän.

Erikoistehtävä oli Mikkelin pommitus, joka yllätti suomalaiset täysin. Ilmavalvonnan puhelinlinjat olivat katkenneet lähes 30 asteen pakkasessa, joka oli hyydyttänyt myös ilmatorjunta-aseet. Seuraavana päivänä suuri osa Päämajasta muutti Otavan kansanopistoon kaupungin ulkopuolelle.

Mikkelin lääninsairaala kärsi tuhoja vuonna 1940.

Päämajassa ei sattunut henkilövahinkoja, mutta loppiaisaaton pommituksen tuho kaupungissa oli lohdutonta. Siviiliuhreja oli 30, ja 150 perhettä menetti kotinsa.

Kauppias Mandi Toivakka yritti illalla soittaa Hiirolasta kotiinsa. Kun kukaan ei vastannut, hän soitti naapuriin.

– No mitenkä ne sieltä vastais, ku ei siin oo ennee tallookaa, kerrottiin naapurista.

Sodan alussa ilmasuojelumääräyksiä ei noudatettu kunnolla: ilma­hälytyksen tullessa monet eivät menneet heti ilmasuojaan, osa jäi jopa seuraamaan pommitusta.

Valtakunnan väestönsuojelupäällikkö, kenraaliluutnantti Aarne Sihvo vaati ilmasuojelukurin tehostamista ja antoi joulukuun lopussa 1939 tarkennettuja määräyksiä käyttäytymisestä ilmahälytyksen aikana. Maaseudulla liikkuvien piti muun muassa varautua viholliskoneiden tulitukseen pitämällä mukanaan riittävän isoa valkoista kangaspalaa, esimerkiksi lakanaa.

Suomen ilmapuolustus oli sodan alkuvaiheessa surkuteltavassa kunnossa. Ainoa ajanmukainen hävittäjä oli Fokker D.XXI, joita oli käytössä vain 36 kappaletta.

Talvisodan alun pommitukset olivat tuhoisia Helsingissä.

Ilmatorjuntajoukkojen tehtävänä oli perustaa 18 raskasta patteria, mutta seitsemältä patterilta puuttuivat kokonaan tykit. Ainoastaan ilmavalvonta oli hyvin järjestetty. Ilmapuolustus oli keskitetty Kannakselle, tärkeimpiin teollisuus- ja liikennekohteisiin sekä Helsinkiin ja Viipuriin. Turun ilmapuolustusta tukivat tammikuun lopulla myös panssarilaivat Ilmarinen ja Väinämöinen.

Talvisodan jälkipuoliskolla joutui muun muassa Kuopio suurpommituksen kohteeksi. Helmikuun 3. päivänä tehty ilmahyökkäys surmasi 34 siviiliä ja aiheutti laajaa aineellista tuhoa. Pommikoneiden kohteena oli ilmeisesti Neulaniemen ammuslataamo.

Inhimillinen tragedia johtui siitä, että Snellmanin- ja Piispanpuistoihin kaivettuihin sirpalesuojiin tuli täysosumia.

Piispanpuiston sirpalesuojassa istui Aira Nederström-Kanerva, joka oli tuolloin 4,5-vuotias pikkutyttö. Hän muisteli pelottavaa lapsuuden­kokemusta Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kokoelmaan luovuttamassaan kirjoituksessa, josta Savon Sanomat julkaisi otteita vuonna 2015.

Nederströmin mukaan sirpalesuojat olivat hirsillä tuettuja, korsuja muistuttavia rakennelmia. Sisätiloissa oli sivuilla penkit ja valaistuksena karbidilamput.

– Lähimmät suojat olivat jo täynnä, mutta mahduimme kauempana olevaan niin, että äitini ja Antero (Airan veli) istuivat yhdessä kohdassa ja kotiapulaisemme ja minä oven lähellä. Siellä oli noin 40 ihmistä, Nederström-Kanerva kertoi.

– Viimeinen muistikuvani on, että veljeni kävi tuomassa minulle makeisen. Meitä oli neuvottu, että pommituksessa kannatti pitää suu auki, jotteivät korvien tärykalvot puhkeaisi räjähdyksen paineessa. Seuraava muistikuvani oli, että makasin ulkona ilmeisesti valkoisen lakanan alla ja mietin, josko olin kuollut.

Nederström-Kanerva loukkaantui: hänen tärykalvonsa puhkesivat, hän sai palovammoja kasvoihinsa ja hiekansiruja syvälle ihon alle. Siruja tuli ihon pinnalle vielä vuosia myöhemmin.

– Paine repi vaatteet: esimerkiksi apulaisemme takista oli vain vuorit jäljellä. Äidin vieressä istunut sotilas kuoli. Toinen kintaistani löytyi myöhemmin kahden hirren välistä niin tiukkaan juuttuneena, ettei se ollut irrotettavissa.

Pikku-Airan vammat paranivat sairaalassa ja kotihoidossa.

Tampere oli tärkeä rautatieliikenteen solmukohta. Siellä sijaitsivat myös Valmetin lentokonetehdas ja sotatarvikkeita valmistanut Tampella.

Tampereen kahdestatoista ilmahyökkäyksestä tuhoisimmat tehtiin 2. maaliskuuta 1940. Dramaattisesta päivästä kertoo Ilmapuolustuksen aluekeskus (IPAK) numero 51:n sotapäiväkirja näin:

Klo 12.32. Pommituksessa katkesivat yhteydet (kaupungin kaapeli Ratinassa). Koneet 43/2 kaakosta. Klo 13.00: Lotat siirrettiin autolla Opistolle vara IPAK:een. Klo 13.55. Toinen pommitus. Koneet lähestyivät etelästä ja lensivät Kyttälän yli pudottaen pomminsa linja-autoaseman vaiheille. Koneet 35/2 poistuivat Aitolahden kautta etelään. Klo 14.32. Kolmas pommitus. Pommit putosivat samoille vaiheille. Koneet 25/2. Reitti miltei sama.

Ilmatorjunta-aseistus Tampereella oli kevyttä: käytössä oli vain kaksi 20 millimetrin it-tykkiä Tampellan tehdasalueella ja nelisenkymmentä konekivääriä. Kun viholliskoneet lensivät noin 4000 metrin korkeudessa, ei näillä aseilla voitu hyökkäyksiä torjua.

Ilmapommituksen tuhoja Tampereella vuonna 1940.

Tuhoisan päivän pommituksissa kuoli yhdeksän ihmistä ja noin 30 haavoittui. Kaupungissa syttyi 22 tulipaloa. Kymmenen rakennusta tuhoutui kokonaan ja 30 vaurioitui. Räjähdyskuoppia laskettiin yli 600.

Ilmavalvojia ja lähettejä oli sijoitettu myös rakennusten katolle eri puolille kaupunkia. 14-vuotiaan lähetin Martti Mykrän asemapaikka oli kerrostalossa Sorsapuistoa vastapäätä. Pommituksen aikana talo sai osuman. Mykrä putosi hissikuiluun ja sai surmansa.

Mykrä oli tullut Tampereelle siirtoväen mukana Hiitolasta Karjalan­kannakselta. Kerrostalon porraskäytävässä on hänelle omistettu muistolaatta.

Punatähtiset lentokoneet tekivät Suomeen talvisodan aikana kaikkiaan 2726 pommitusta 960 paikkakunnalle. Hyökkäyksissä sai surmansa 956 ihmistä. Vaikeasti haavoittuneita oli 540 ja lievästi haavoittuneita yli 1300.

Neuvostoliiton ilmavoimat pudotti Suomeen 55 000 räjähdyspommia ja yli 41 000 palopommia. Pommituksissa tuhoutui 157 kivirakennusta ja 1 800 puutaloa. Vaurioituneita rakennuksia oli noin 4 800.

Lähteet: Antero Raevuori: Tuho taivaalta - talvisodan pommitukset 1930-1940 Pentti Palmu: Suomen ilmatorjunnan vaiheita 1925–1990; Leskinen, Juutilainen: Talvisodan pikkujättiläinen; Savon Sanomat; Sanoman arkisto; Kansallisarkisto; Seura 8/2010; Aamulehti; Talvisota.fi

Jutun pääkuvana olevalta videolta näet autenttista filmimateriaalia talvisodan pommituksista. Se on julkaistu helmikuussa 1940.