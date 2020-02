Nuoret jonottivat koko yön 149 euron lenkkareita Helsingissä

Myyntiin tulevien Nike-kenkien määrä on salaisuus.

Helsingin Fredrikinkadulle muodostui jo perjantai-iltana korttelin pituinen jono rullalautamyymälä My Favorite Thingsin eteen. Jonossa on etupäässä nuoria. He odottavat harvinaista lenkkariparia.

– Kenkä tulee myyntiin kello 11. Se on harvinainen lenkkari, jota nuoret jonottavat, liikkeen yksi omistajista Miikka Viljanen kertoo.

Kenkävalmistaja Nike tuo lenkkareita rajoitetun määrän myyntiin. My Favorite Things on ainoa paikka Suomessa, joka on saanut harvinaisuuden myyntiin.

Viljanen ei kerro, montako paria on saatu Suomeen.

– On Niken oma sääntö, ettei määriä saada kertoa. Rajoitettu määrä tulee myyntiin.

Kengät maksavat 149 euroa. Nike on valmistanut ne yhteistyössä räppäri Travis Scottin kanssa.

– Räppäri on tällä hetkellä maailman suurimpia artisteja, Viljanen lisää.

My Favorite Things sai luvan, että ihmiset saavat ryhtyä jonottamaan liikkeen edessä iltakuudelta. Viljanen kertoo, että liike antoi ohjeet Instagramissa, missä ja milloin saa jonottaa.

– Meillä oli lista, jossa kerättiin jonottajien nimet. Henkkareita vastaan he saavat ostaa kenkäparin niin kauan kuin riittää.

Oma paikka pitää Viljasen mukaan säilyttää jonossa ja leirissä.

Viljanen arvioi, että jonossa oli lauantaiaamuna parisataa ihmistä.