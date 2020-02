Anna, 37, hakeutui noidannuolen vuoksi hoitoon – seuraavaksi paljastui, että häntä ei ollut enää olemassa

Kouvolalainen 37-vuotias Anna (nimi muutettu) huomasi yllättäen, että kotikunnan sairaanhoitopiirissä Kymenlaaksossa hänen sosiaaliturvatunnuksensa on liitetty vääriin henkilötietoihin.

Annan henkilöllisyys oli vaihtanut omistajaa. Potilasasiamies ei muista mitään vastaavaa.

Kouvolalainen 37-vuotias Anna (nimi muutettu) huomasi yllättäen, että kotikunnan sairaanhoitopiirissä Kymenlaaksossa hänen sosiaaliturvatunnuksensa on liitetty vääriin henkilötietoihin.

Jos Annan sosiaaliturvatunnuksen syöttää alueella toimivan Kymsoten potilastietojärjestelmään, järjestelmä antaa vieraan ihmisen nimen, osoitteen ja puhelinnumeron.

Jos järjestelmään syöttää Annan nimen, järjestelmä ei anna minkäänlaisia tietoja.

– Minua ei ole tavallaan olemassa, Anna tulkitsee.

Asia paljastui, kun Anna kävi tällä viikolla fysioterapeutilla kontrollikäynnillä.

Alun perin hän hakeutui noidannuolen takia fysioterapeutille 10. helmikuuta. Hän sai lääkettä ja hoitoa. Tuolloin häntä koskevat potilastiedot olivat oikein Kymsoten järjestelmässä.

Kontrollikäynnillä 26. helmikuuta sekaannus paljastui, kun fysioterapeutti tulosti seuraavan aikavarauksen. Anna ihmetteli, kun potilasasiakirjassa oli vieraan ihmisen nimi.

– Fysioterapeutti yritti selvittää asiaa jonkun henkilökuntaan kuuluvan miehen kanssa. Asiaan ei tullut selvyyttä.

Anna sai ohjeistuksen ottaa yhteyttä potilasasiamieheen.

Jostain syystä jos Annan sosiaaliturvatunnuksella etsii Kymsoten järjestelmästä tietoja, tulee vieraan ihmisen nimi, osoite ja puhelinnumero. Jos Annan nimellä etsii tietoja, ei löydy mitään.

– Olen tavallaan kadonnut. Minun potilastietojani ja lääkityksiäni ei ole käytettävissä, koska ne on yhdistetty toiseen ihmiseen. Eikä kukaan terveysviranomainen pysty todentamaan, että ne olisivat minun tietojani.

Anna testasi tilannetta torstaina. Hän soitti päivystyspalveluun ja yritti hakeutua lääkäriin.

Kun hän sanoi sosiaaliturvatunnuksensa, asiakaspalvelija ilmoitti, ettei kyseisellä tunnuksella tule Annan nimeä. Pelkällä Annan nimellä ei järjestelmässä ole minkäänlaista tietoa.

– Mitä, jos joudun auto-onnettomuuteen tai tuuperrun johonkin. Minut viedään ambulanssilla saamaan kiireellistä hoitoa. Minulla oletettavasti olisi kelakortti. He lähtisivät sotulla etsimään tietoa. Siellä löytyy väärän ihmisen nimi.

Anna otti yhteyttä Kymsoten potilasasiamieheen ja tietosuojavastaavaan. He alkoivat selvittää tilannetta.

Paljastui, että vieraalle ihmiselle oli mennyt Annan fysioterapialasku ja tekstiviesti-ilmoitukset fysioterapian kontrollikäynnistä.

Kymsoten potilasasiamies Mirja Piispa sanoo, ettei hän ole aiemmin kuullut mistään vastaavasta.

– Minun mielestäni tämä on vakava asia. Jos on kyseessä jokin täppävirhe, ei sellaista saa käydä.

Piispa sanoo, että on kyse tietosuojasta. Hän odottaa, että tietosuojapuoli toimii mahdollisimman nopeasti asiassa.

Kymsote käyttää Tiedon tuottamaa Lifecare -potilastietojärjestelmää. Päivitysversio tuli käyttöön vuoden 2019 alussa. Aiemmin käytössä oli Tiedon Effica.

Kymsoten tietohallintojohtaja Matti Ahola selvittää, että kyseessä on inhimillinen virhe ja poikkeustapaus. Itse järjestelmässä ei hänen mukaansa ole vikaa.

– On käynyt inhimillinen virhe, kun on päivitetty henkilön tietoja. Matin tilalle on muutettu Pekka, mutta ei ole huomattu päivittää henkilötunnustietoja.

Järjestelmään kuuluu Aholan mukaan ominaisuus, että henkilön tietoja voi päivittää.

– Päivitysikkunassa on yhteyshenkilön nimi, osoitetiedot ja henkilötunnus. On tarkoitus, että jos vaikka sukunimi muuttuu, voi sukunimen vaihtaa. Tai jos nimi on kirjoitettu väärin, sen voi päivittää. Aina kun muuttaa nimeä, pitää olla sama henkilö.

Aholan mukaan aiemmin ei Kymsotessa ole tapahtunut mitään vastaavaa.

Hän lupaa, että asia korjataan heti. Jos kyseessä on tietosuojaloukkaus, tietosuojavastaava tekee ilmoituksen viranomaiselle.