Oden’s- nuuskan nikotiinipitoisuus on huomattavasti korkeampi (22 mg per purkki) kuin ruotsalaisten suosimissa nuuskamerkeissä (9 mg). Sitä vaikutetaan myytävän lähinnä suomalaisille.

Suomalaiset ”denssin” käyttäjät kertovat IS:lle erityisvahvan nuuskan olevan erittäin koukuttavaa.

Ruotsista salakuljetetaan Suomen katumarkkinoille suuria määriä todellista supernuuskaa, joka on kiihtyvällä tahdilla paitsi lisännyt suomalaisnuorten nuuskankäyttöä myös koukuttanut näitä vahvasti nikotiiniriippuvaisiksi. Asiantuntijat puhuvat jo muoti-ilmiöstä.

Näin paljastaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n vuonna 2018 käynnistämä, nimenomaan nuorten nuuskankäyttöä selvittänyt Nikotiinihanke. Kyseinen supernuuskamerkki on nimeltään Oden’s cold white dry, joka nuorisoslangissa tunnetaan parhaiten ”denssinä”.

– Hankkeemme pohjana oli Mikko Piispan tekemä selvitys nuorten nuuskankäytöstä, mikä selvästi osoittaa, että tämä denssi on jo yksi selvästi suosituimmista nuuskamerkeistä Suomessa. Kiinnostuimme selvittämään asiaa perusteellisemmin ja tulimme siihen johtopäätökseen, että tuote on nimenomaan laittomille suomalaismarkkinoille suunnattu, EHYT ry:n projektipäällikkö Hanne Munter kertoo.

– Denssi on onnistuttu ovelasti ujuttamaan osaksi suomalaista nuorisokulttuuria. Tuotteen nikotiinipitoisuus on niin jytyä, että sen koukkuun on jäänyt koko ajan lisää suomalaisnuoria. Näin on tapahtunut myös sen vuoksi, että yhden ”denssipötkön” katukauppahinta on lisäksi verrattain halpa. Olemme jo todella huolissamme.

EHYT ry puhuu ”vaarallisesta muoti-ilmiöstä”. Erikoista kyllä, samaan aikaan Ruotsissa nuuskamerkki ei tunnu kelpaavan juuri kenellekään, kertovat sekä viralliset ruotsalaistilastot että EHYTin omat selvitykset. Kyseisen tuotteen nikotiinipitoisuus on huomattavasti korkeampi (22 mg per purkki) kuin ruotsalaisten suosimissa nuuskamerkeissä (9 mg).

– Oden’s-merkkinen nuuska tuntuu olevan lähes tuntematon Ruotsissa. Ruotsalaiset eivät halua käyttää sitä korkean nikotiinipitoisuuden vuoksi, ja lisäksi ruotsalaiskauppiaiden mukaan paikalliset pitävät sitä heikkolaatuisena. Sitä myydään kyllä Haaparannan ja Tukholman nuuskakaupoissa, mutta lähinnä suomalaisille, Hanne Munter sanoo.

– EHYT ry:n Nikotiinihankkeessa olemme jo pitkään ihmetelleet, että jos kyseistä nuuskaa ei Ruotsissa edes tunneta, niin keitä varten sitä sitten valmistetaan.

IS haastatteli vajaata kymmentä suomalaista eri-ikäistä denssin käyttäjää. Heistä käytännössä kaikki kertoivat aineen ”olevan erittäin koukuttava”.

– Aiemmin käytin miedompaa nuuskaa, ja pystyin olemaan pitkiäkin aikoja kokonaan ilman. Kun siirryin denssiin, jäin lähes heti nikotiinikoukkuun. Sen ”tyynyt” ovat selvästi vahvempia kuin muut, esimerkiksi reilu nelikymppinen eteläsuomalaisnainen kertoi.

Tunnettu riippuvuussairauksien asiantuntija Mika Arramies pitää korkean nikotiinipitoisuuden sisältäviä tupakkatuotteita ”huomattavasti uskottua haitallisimpina”.

– Kansainvälisten tutkimusten mukaan nikotiini rinnastetaan riippuvuusvoimakkuudeltaan jopa heroiiniin. Kyse on siis äärimmäisen kovasta koukusta, Avominne-klinikoiden toimitusjohtajana työskentelevä Arramies kertoo.

– Tupakkatuotteet tappavat vuosittain ennenaikaisesti lähes kymmenen prosenttia suomalaisista.

Vuonna 2019 tehdyn koulukyselyn perusteella ammattioppilaitoksessa opiskelevista pojista käytti nuuskaa päivittäin 20,3 ja tytöistä 6,5 prosenttia. Lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijapoikien keskuudessa käyttäjiä oli 7,2 ja -tyttöjen 1,4 prosenttia. Peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten kohdalla prosenttiluvut olivat pojilla 7,6 ja tytöillä 2,4.

– Vuoden 2017 tuloksiin verrattuna nuuskan käyttö on kasvanut etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla pojilla ja tytöillä. Tyttöjen nuuskan käyttö on kasvanut myös muilla kouluasteilla, Hanne Munter selvittää.

– Ylipäätään nuuskankäyttö on kymmenen vuoden aikana lisääntynyt huomattavasti Suomessa, vaikka sitä ei täällä saa edes myydä.

Nuuskaa saa tuoda Ruotsista ainoastaan omiin käyttötarpeisiin, mutta kuten Suomessa nuuskan rikostutinnasta ja takavarikoista vastaava Tulli myöntää, salakauppa rehottaa. Tulli on viime vuosina tehnyt isoja takavarikoita, ja sen arvion mukaan nuuskan harmaa kauppa on vuosittain noin 50 miljoonan euron arvoista.

– Nuuskan käyttämisestä on tullut Suomessa jo trendi. Se on huolestuttavaa kahdella tavalla: toisaalta kansanterveydellisestä näkökulmasta, toisaalta harmaan talouden kannalta, valvontajohtaja Hannu Sinkkonen Tullista alleviivaa.