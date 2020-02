Anna, 45, teki dna-testin – vanhempien salattu ratkaisu paljastui: ”He olivat päättäneet, että eivät koskaan kerro”

Anna on elänyt tunnemyllerryksen keskellä siitä lähtien, kun testin tulokset tulivat.

Viime elokuussa Anna, 45, teki silkasta uteliaisuudesta dna-testin. Myös kaksi perheen teini-ikäistä lasta testasivat dna:nsa.

Myös Annan sisko oli tehnyt testin. Kun Annan lasten tulokset tulivat, kävi ilmi, että Anna ja hänen siskonsa ovat biologisesti vain puolisisaruksia.

– Tämä tuli täysin yllätyksenä, Anna kertoo.

Hän jutteli asiasta vanhempiensa kanssa. Kävi ilmi, että hänen vanhempansa olivat halunneet salata Annan biologisen isän olemassaolon.

– Äitini ja isäni, joka elämässäni on aina ollut, olivat tehneet ratkaisun, että he eivät koskaan kerro tätä asiaa. Isäni on miettinyt sitä joka vuosi.

Siitä asti Anna on elänyt tunnemyllerryksen keskellä. Ensimmäisten kuukausien aikana hän kirjoitti ajatuksiaan päiväkirjaan. Tunteet vaihtelivat, päällimmäisenä oli suuri epätietoisuus.

– Oli pelottavaa, kun ei voinut tietää, mitä siellä taustalla on.

Anna päätti melko pian, että hän ehdottomasti halusi ottaa yhteyttä biologiseen isäänsä. Äidiltä saamiensa tietojen pohjalta Annan mies alkoi tehdä tutkimuksia, joiden seurauksena löytyi Annan biologinen täti. Anna soitti naiselle ja kertoi tilanteen.

Täti ja tämän mies kehottivat epäiltyä biologista isää tekemään dna-testin. Tuloksen tultua varmistui, että Anna on miehen tytär. Täti antoi Annalle biologisen isän numeron.

Yhteyden ottaminen pelotti, koska Anna ei voinut yhtään tietää, millainen ihminen on kyseessä tai mikä hänen elämäntilanteensa on.

– Biologinen isä sanoi ensimmäisessä puhelussa, että onhan tämä yllätys, mutta hieno sellainen.

Muutaman viikon päästä ensipuhelusta he tapasivat.

– Oli se aika erikoista, kun tuntui kuin olisi katsonut omiin silmiin. Löysin myös tuttuja luonteenpiirteitä hänestä.

Anna ja biologinen isä ovat tutustumisvaiheessa. He ovat tavanneet nyt yhteensä kolme kertaa.

– Vieläkin tilanne tuntuu jokseenkin omituiselta, kun vuosikymmenten jälkeen tulee näin iso muutos, Anna kertoo.

– On vähän ristiriitaista, kun minun vanhempani haluaisivat, että kaikki pyörisi mahdollisimman normaalisti, mutta minulla on nyt uusi polku tässä rinnalla.

Lähiaikoina Anna aikoo tavata muita biologisia sukulaisiaan ensimmäistä kertaa. Annan mukaan positiivista kaikessa on ollut se, kuinka uudet ihmiset ovat kiinnostuneita hänestä ja valmiita tapaamaan.

– Se tuntui tosi mukavalta, kun yksi täti puhelimessa sanoi, että tervetuloa sukuun.

Annan nimi on muutettu.

