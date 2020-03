Anja tiesi aina, että ”isä” ei ollut hänen biologinen isänsä – dna-testi paljasti yllätyksen Ruotsista

– Pala minua on löytynyt, Anja sanoo nyt, kun hänen isänsä elämän vaiheet ovat selvinneet.

Anja teki dna-testin noin kolme vuotta sitten, koska hän halusi löytää biologisen isänsä. Hän oli aina tiennyt, että hänet kasvattanut mies ei ollut hänen biologinen isänsä.

– Kutsuin häntä isäksi, ja hän oli minulle rakas kaikki 46 vuotta, jotka sain viettää hänen kanssaan, noin 50-vuotias Anja kertoo.

Kesti kaksi ja puoli vuotta testin tekemisestä ennen kuin tulokset alkoivat johtaa biologisen isän jäljille.

Anja otti yhteyttä mieheen, jonka kanssa oli löytynyt geneettinen yhteys. Mies oli tehnyt sukututkimusta jo pidemmän aikaa. Hän otti asiakseen selvittää Anjan biologisen isän henkilöllisyyden.

– Hän sai selville, että meillä on yhteinen isoisä.

Isoisä oli syntynyt Urjalassa, jossa hän oli saanut tyttölapsen seurustelusuhteessa. Isoisä oli lähtenyt opiskelemaan rakennusmestariksi. Nainen ja tytär olivat jääneet Urjalaan. Valmistuttuaan isoisä oli muuttanut Pohjois-Suomeen. Siellä hän oli perustanut perheen, jonka toinen lapsi oli Anjan isä.

Anjan isä ja äiti tapasivat Ruotsissa.

– Äitini eli silloin hulivilivuosiaan. 16-vuotias äitini tiesi isästäni vain etunimen ja sen, että mies oli vanhempi kuin hän, 36-vuotias.

Lyhyen suhteen jälkeen Anjan äiti huomasi olevansa raskaana, kun hän oli jo palannut Suomeen.

– Äitini ja rakas mummoni ottivat minut hoteisiinsa ja antoivat tukevan alustan elämälleni, Anja kertoo.

Kun Anja sai isänsä henkilöllisyyden selville, isä oli jo menehtynyt. Isällä oli Ruotsissa neljä lasta, joista yksi oli kuollut.

– Isäni on kuollut jo vuosia sitten, joten häntä en voi enää tavata. Se tekee surulliseksi, mutta tiedän kuitenkin hänestä jotain.

Anja kävi tapaamassa puolisisaruksiaan Ruotsissa viime syksynä.

– Heille oli tietysti ensiksi shokki, kun kirjoitin heille, kuka olen ja että haluaisin tavata heidät. Minut otettiin kuitenkin avosylin vastaan.

Puolisisaruksiltaan Anja sai kuulla tarinoita biologisesta isästään.

– He kertoivat, että isäni oli ollut liikkuvaa sorttia nuorena ja tehnyt monia töitä. Tukin uittoa, lapinkultaa ajanut, karannut sirkuksen matkaan, kaikkea mahdollista mitä on mieleen tullut. Mielenkiintoista ja värikästä elämää on eletty.

Tapaamiset uusien sukulaisten kanssa jatkuvat. Sisarukset tulevat seuraavaan sukukokoukseen Suomeen.

– Pala minua on löytynyt, Anja sanoo.