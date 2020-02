Finnair lentää Etelä-Koreaan normaalin aikataulun mukaan – maassa todettu jo yli 2 000 koronatartuntaa

Suorat lennot Helsinki-Vantaalta Etelä-Korean pääkaupunkiin Souliin jatkuvat aikataulun mukaan.

Etelä-Koreassa on todettu eniten uuden koronaviruksen tartuntoja Kiinan ulkopuolella. Etelä-Koreassa on todettu yhteensä yli 2 000 tartuntaa.

Etelä-Koreaan lentävä Finnair ei ole peruuttanut lentojaan.

– Tällä hetkellä lennämme Souliin Etelä-Koreaan normaaliin aikataulun mukaisesti, Finnairin viestintäpäivystäjä Johanna Joutsiniemi kertoo Ilta-Sanomille.

Suora lento Helsinki-Vantaalta Etelä-Korean pääkaupunkiin Souliin kestää aikataulun mukaan 8 tuntia 45 minuuttia.

Finnair on jo aiemmin perunut lentonsa Manner-Kiinaan ja vähentänyt vuorojaan Hongkongiin maaliskuun 28. päivään asti. Finnair on jo palauttanut rahat matkustajille, jotka olivat liput ehtineet ostaa liput Manner-Kiinaan.

– Seuraamme tilannetta hyvin tarkasti ja tiedotamme kaikista mahdollisista muutoksia asiakkaille. Verkkosivuiltamme voi lisäksi seurata kaikki koronaviruksen lentoihin mahdollisesti aiheuttamista muutoksista, Joutsiniemi sanoo.

Uusi koronavirus on saanut maailman varautumaan taudin leviämiseen mitä mittavammin varotoimin. Kouluja ja päiväkoteja on suljettu, matkustamista rajoitettu ja hengityssuojat tyhjennetty kauppojen hyllyiltä. Uusi koronavirus on levinnyt suomalaisten suosimiin matkakohteisiin, kun virusta on tavattu niin Italiassa, Kanarialla kuin Mallorcallakin.