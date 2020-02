ÄVÄ: Työllisyys näytti kääntyvän kasvuun – ”Turhaa juhlintaa, tilanne synkkenee”

Äreät vanhat äijät Kalle Isokallio ja Jan Erola keskustelevat muun muassa syntyvyydestä, työllisyysluvuista ja koronaviruksen vaikutuksesta talouteen.

Jakson aiheita:

Työllisyysluvut

Turhaa juhlintaa, koska tilanne synkkenee koko ajan. Työllisyysasteen trendiluku oli 73,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku oli 6,8 prosenttia. Joulukuussa vastaavat lukemat olivat 73,2 ja 6,7 prosenttia.

Vuosittain eläkeikään tulee noin 20 000 ihmistä enemmän kuin työikään. Jos työllisyysaste pysyy ennallaan, kansantalous menettää joka vuosi 20 000 ihmisen työpanoksen. Viidessä vuodessa kansantaloutemme menettää siis 100 000 ihmisen työpanoksen.

Etlan selvityksen mukaan uutisessa mainitut työpaikat ovat kasvaneet julkishallinnon ja siihen verrattavissa olevissa tehtävissä. Valtiontalous velkaantuu sitä rivakammin, mitä rivakammin työllisyys kasvaa julkisella puolella. Vain yksityiselle sektorille syntyvät työpaikat pienentävät valtion velkaa.

Tekoäly tehostamaan julkista sektoria

Koska suuri osa julkisen sektorin tehtävistä on lakisääteisiä, voitaisiin virkamiesten töitä tehostaa koodaamalla lain edellyttämät päätöspohjat tekoälylle. Jos valtio toimittaisi kunnille niiden tehtävien hoitoon tekoälypaketteja, säästettäisiin kymmeniätuhansia miestyövuosia.

Sama skaalautuva ratkaisu kelpaisi kaikille 300 kunnalle. Se helpottaisi etenkin pienempien kuntien tuskaa.

Tekoälysovelluksilla voitaisiin myös simuloida päätösten vaikutuksia etukäteen, ettei aina tarvitsisi edetä yrityksen ja erehdyksen kautta.

Korona – vaikuttaako talouteen?

Koneen markkina-arvosta on kadonnut tällä viikolla 4,2 miljardia euroa koronaviruksen johdosta. Neljä miljardia on kuusi prosenttia valtion budjetista. Summa on suunnilleen saman suuruinen kuin kaikkien suomalaisten yhtiöiden maksama yhteisöveron tuotto.