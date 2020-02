Poliiseilta huolestuttava viesti: työn kiire on lisääntynyt – tällaiset rikokset saattavat jäädä kokonaan tutkimatta

Poliisit kokevat, että työn kiire on lisääntynyt viime vuosina. – Ei yksinkertaisesti pystytä ottamaan rosvoja kiinni, vaikka sen takia on poliisiksi ryhdytty, Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne sanoo.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton kyselyn mukaan peräti 60 prosenttia poliiseista kokee, etteivät ehdi tehdä työtään riittävällä tarkkuudella.

Jatkuva kiire ja poliisien liian vähäinen määrä pakottaa poliisit priorisoimaan töitään rankalla kädellä. Nykyisin yrittäjänä toimiva, nimettömänä pysyttelevä ex-poliisi ehti tehdä kenttäpoliisin työtä 13 vuoden ajan. Poliisin työt jäivät kaksi vuotta sitten.

Poliisityö antoi paljon, mutta myös otti.

– Kiireen takia poliisi ei ehdi hoitaa ei-kiireellisiä keikkoja, kuten esimerkiksi peltikolaritilanteita tai tiettyjä kotikeikkoja. Joskus oikein hävetti mennä peltikolaripaikalle, kun olimme paikalla 1,5 tunnin kuluttua soitosta. Monia tehtäviä joutui hoitamaan puhelimitse, mies kertoo.

– Jos tehtäviä jäi kesken, paperitöitä kerääntyi järjetön määrä vuoron loppuun. Jos vuoron lopussa tuli esimerkiksi iso kolaritilanne, se tarkoitti sitä, että joutui jäädä ylitöihin tekemään paperityöt pois. 10 tunnin työvuorosta saattoi mennä kolmekin tuntia paperitöihin. Silloin partio on pois kentältä.

Kiire näkyy myös Poliisijärjestöjen Liiton kyselyssä; jopa 85 prosenttia kentällä työskentelevistä poliiseista kokee, että työn kiireellisyys on lisääntynyt viime vuosina.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinteen mukaan noin 10 prosenttia poliisin hälytystehtävistä jää kiireen takia ajamatta. Joko keikalle ei lähdetä ollenkaan tai se hoidetaan puhelimitse.

– Se tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi aviomies on humalassa ja häiriöksi niin vaimolta kysytään, onko hänellä muuta paikkaa minne hän voi mennä. Lähtökohtahan on se, että häiriö pitää poistaa joko niin, että isäntä rauhoittuu tai sitten niin, että hänet tuodaan putkaan. Nämä asiat hoidetaan puhelimessa. Eli keksitään joku sellainen ratkaisu, miten asia voidaan hoitaa ilman, että poliisi tulee paikalle. Ja tämä tietysti turhauttaa, kun ihmisillä on hätä, Rinne kertoo.

– Toinen vaihtoehto on, että poliisi lähtee keikkapaikalle ja se vie aikaa. Usein asiakas joutuu odottamaan poliisia pitkäänkin, koska poliisilla on voinut olla tärkeämpää tekemistä. Kiire johtaa siihen, että aitoon ihmisten auttamiseen ei jää aikaa. Putkaan vienti ei ole koskaan mikään ratkaisu ongelmiin, muutenhan robotit voisivat tehdä tätä työtä, Rinne jatkaa.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne poliisien kiire aiheuttaa monenlaisia ongelmia. – Rikoksia saattaa jäädä siis kokonaan selvittämättä, Rinne sanoo.

Rinteen mukaan hälytystehtäviä on liikaa ja niiden päälle tulevat vielä paperityöt.

– Kun poliisi menee keikkapaikalle, hänellä on neljä-viisi uutta hälytystehtävää putkella, joista hätäkeskus huutaa, että nyt pitäisi olla tuolla. Lisäksi poliisilla on taskussa esimerkiksi viiden-kuuden hälytystehtävän tekemättömät rikosilmoitukset, mitkä pitäisi ehtiä tekemään laitokselle.

Kiire näkyy Rinteen mukaan myös tutkinnan puolella.

– Rikostutkinnassa poliisit pystyvät tutkimaan vain välttämättömät tapaukset. Poliisilla voi olla laatikossa valtava määrä juttuja, joista hän ei tahdo selviytyä.

– Esimerkiksi omaisuusrikosten kohdalla oli ennen enemmän mahdollisuuksia kaivaa rikoksia ja miettiä, voisivatko ne liittyä isompaan rikossarjaan ja olisiko mahdollisuutta toteuttaa kotietsintöjä. Nyt hoidetaan vain välttämätön.

Poliisijärjestöjen Liiton mukaan törkeät rikokset, kuten esimerkiksi henkirikokset ja törkeät pahoinpitelyt pystytään kyllä tutkimaan, mutta osa rikoksista jää täysin selvittämättä tai tutkinta etenee hyvin hitaasti.

– Osa omaisuusrikoksista ja pahoinpitelyrikoksista jää kokonaan tutkimatta resurssipulan takia. Ei yksinkertaisesti pystytä ottamaan rosvoja kiinni, vaikka sen takia on poliisiksi ryhdytty, Rinne sanoo.

Rinne näkee tilanteessa paljon uhkatekijöitä.

– Ammattirikollisuus muuttuu sen houkuttelevammaksi, mitä pienemmät kiinnijäämisriskit ovat. Eli jos tuolla saa tehdä ja touhuta ja poliisi ei voi käytännössä niihin puuttua, niin onhan tämä tilanne hankala.

Kyselyn mukaan noin 70 prosenttia poliiseista on kärsinyt työuupumuksesta vähintään muutaman kerran edellisen kahden vuoden aikana.

Suomessa on poliiseja tällä hetkellä noin 7 300. Määrää on tarkoitus nostaa vähintään 7 500:aan vuoteen 2022 mennessä. Kyselyn mukaan 85 prosenttia poliiseista ei kuitenkaan usko, että tämäkään lisäys ei riitä suomalaisten turvallisuuden takaamiseen.

Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtajan mielestä poliiseja tarvittaisiin minimissään noin 8 500.

– Poliiseja tarvitaan lisää, sillä poliisien toimintaympäristö on muuttunut. 10 vuotta sitten ei ollut terrorismia tässä laajuudessa, internet-rikollisuus oli ihan eri sfäärissä, ei myöskään ollut laajamittaista maahantuloa, Rinne toteaa.

Rinteen mukaan esimerkiksi Tanskassa on yli 11 000 poliisia, vaikka maassa asuu vain noin 200 000 ihmistä enemmän kuin Suomessa.

– He ihmettelevät, miten me pärjätään täällä, kun olemme maantieteellisesti niin iso maa.

– Jos poliiseja olisi Suomessa esimerkiksi 10 000, niin ei tarvitsisi ihmetellä, minkä takia liikkuvan poliisin partioita ei näy liikenteessä. Silloin olisi enemmän mahdollisuuksia tehdä ennaltaehkäisevää toimintaa, rikostutkintaa ja saada partioita hälytystehtäviin.

Poliisijärjestöjen Liitto vaatii, että toimenpiteisiin ryhdyttäisiin pian.

– Meidän viesti on se, että kansan ja päättäjien pitää olla huolissaan tästä tilanteesta. Tämä on ongelma, mikä täytyy ratkaista yhdessä, mutta toimenpiteisiin täytyy ryhtyä nyt.