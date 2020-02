THL-johtaja Ylellä: Koronaviruksen saaneen suomalaisen kanssa lentäneet tiedossa – tietyt istumapaikat muodostavat riskin

THL:n Mika Salminen kertoo, että lentokoneen ilmastointijärjestelmä kierrättää ilmaa läheisten istuinrivien ympärillä. Ilma ei siis liiku koneessa edestakaisin.

Infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen Husista kertoi Ylen A-studiossa, että vain yhdellä suomalaisella on tähän mennessä todettu koronavirustartunta.

Suomalaisnainen lensi sunnuntaina Milanosta Helsinkiin.

– On käynyt sangen hyvin, sillä hän on ollut vain yhdessä paikassa ja lähikontaktissa vain kahteen henkilöön, jotka on molemmat tavoitettu ja he pysyvät nyt karanteenissa. Tämä potilas itse on sairaalahoidossa mutta hyväkuntoinen, Järvinen kertoi Ylellä.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoi, että muiden lennolla olleiden matkustajien suhteen on tehty yhteistyötä lentoyhtiöiden kanssa.

– Tässä on se toimintatapa, että kaksi riviä edestä, kaksi riviä takaa ja kaksi riviä vierestä. Se perustuu hyvin pitkään käytössä olleeseen ohjeeseen, joka perustuu tutkimukseen siitä, miten tällainen tauti voi lentokoneessa levitä, Salminen sanoi.

Salminen kertoo, että lentokoneen ilmastointijärjestelmä kierrättää ilmaa läheisten istuinrivien ympärillä. Ilma ei siis liiku koneessa edestakaisin.

– Koneessa on tehokkaat suodattimet. Aiemmista tapauksista tiedetään, että nämä ovat ne riskialueet.

Salminen kertoo, että suurimpaan osaan riskipaikoilla lennolla olleisiin henkilöihin on saatu yhteys.

– Siellä on myös suomalaisia. Tähän on vakiintuneet käytännöt, hän sanoo.