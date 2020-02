THL:n johtaja Ylellä: Noin 50 ihmistä testattu Suomessa koronaviruksen varalta

Ylen A-Talkissa keskusteltiin torstai-iltana koronavirustilanteesta ja kuinka virukseen on Suomessa varauduttu.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen muistutti heti Ylen A-studion torstai-iltaisen keskustelun alkuun, että Suomessa on vasta kaksi todennettua tartuntaa. Lisäksi hän sanoi, että tällä hetkellä Suomessa ei ole riskiä saada koronatartuntaa.

Hänen mukaansa noin 50 ihmistä on Suomessa toistaiseksi testattu koronaviruksen varalta. Hän kertoo myös, että testit ovat osoittautuneet luotettavaksi.

– Testimäärät nousevat koko ajan voimakkaasti, infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen Husista kertoi.

Järvisen mukaan testeihin otetaan ainoastaan oireilevia ihmisiä. Järvinen totesi myös, että Suomessa on perinteisesti luotettu ihmisiin ja hän uskoo, että taudin leviäminen saadaan rajoitettua paremmin muutoin kuin pakkokeinoilla.

Tällä hetkellä kausi-influenssa on hänen mukaansa hyvä vertailukohta.

– Voi olla, että influenssa on jopa kovempi tauti. Varmistetuista tapauksista Kiinan Wuhanin alueella on liikuttu (kuolleisuudessa) 2–3 prosentin välillä. Täytyy muistaa, että se on myös alueella, jolla terveydenhuolto on joutunut hyvin isoihin vaikeuksiin, Järvinen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) jatkoi toteamalla, että Suomessa on varauduttu siihen, että koronavirusta tulee Suomeen enemmänkin.

– En usko, että mitään huolta on. Ollaan varauduttu myös siihen, että tässä täytyy tehdä erilaisia toimia, Pekonen sanoi.

– Tietenkään me ei voida tietää tuleeko ja toivottavasti pystytään rajaamaan ja estämään taudin tuleminen, Pekonen jatkoi.

Entä jos Suomeen tulisi koronavirusepidemia?

Mika Salminen myöntää, että se on toki mahdollista myös Suomessa. Hallituksen hahmottelemassa pahimmassa mahdollisessa skenaariossa yli 30 prosenttia suomalaisista sairastuisi, ministeri Pekonen kertoo. Hän toteaa myös, että jopa tällaiseen on varauduttu.

– En usko, että sellaiseen tämä tauti olisi menossa Suomessa. Mikään ei viittaa siihen.

Pekonen korosti myös sitä, että vaikka koronavirukseen ei ole lääkettä, Suomella on erinomaiset varastot muun muassa antibiootteja ja muita lääkkeitä koronavirustartuntojen jälkitautien hoitoon.