Ylen Logged in -dokumenttisarja kertoo viiden nuoren miehen elämästä pelimaailmassa. Huumeet, alkoholi ja työttömyys ovat kuvassa vahvasti mukana. Sarjan ohjaaja kertoo, mitä miehille kuuluu nyt kuvausten päättymisen jälkeen.

Suositussa Logged in -dokumenttisarjassa pari-kolmekymppisiä miehiä yhdistävät tietokonepelit, rikkinäinen lapsuus, yksinäisyyden tunne sekä kiusaaminen. Myös huumeet, alkoholi ja työttömyys ovat kuvassa vahvasti mukana. Sarjassa nähdään Jonin, Patrikin, Aaronin, Juhon ja Henrin kaunistelemattomat tarinat.

Logged in -dokumenttisarjan kuvaukset alkoivat huhtikuussa 2019 ja päättyivät joulukuussa 2019. Miesten elämää tiiviisti seuranneen ohjaajan Sami Kieksin, 29, mukaan kaikilla viidellä miehellä menee nyt paremmin kuin kuvausten alussa.

Logged in -sarjan ohjaaja Sami Kieksi seurasi sarjan päähenkilöitä vuoden ajan.

– Seurasin heitä vuoden ja edelleen olemme yhteydessä. Moni heistä on sanonut itsekin, että hyvä kun lähdin mukaan. Yksi jopa sanoi olevansa todella ylpeä itsestään, kun lähti mukaan, vaikka ennen sarjan julkaisua jännittikin, Kieksi kertoo.

Sarjassa talousrikoksia tehtaillut 24-vuotias Joni haluaa päästä opiskelemaan tietotekniikkaa, etsii uutta kotia kihlattunsa kanssa ja pelaa San Andreas Multiplayer -tietokonepeliä useita tunteja päivässä. Joni kertoi suoraan, miten joutui lapsuudessa koulukiusatuksi. Hakkaamisen takia Jonilla oli mustelmia ympäri kehoa. Mies oli aiemmin kärsinyt masennuksesta eikä kavereitakaan ollut.

Kieksin mukaan Jonin elämä on saanut sarjan kuvausten jälkeen paremman suunnan.

– Joni sai asunnon tyttöystävänsä kanssa jo jakson aikana. Lisäksi Joni opiskelee nyt täyspäiväisesti ja se tietenkin tuo rytmiä elämään.

– Myös alkoholin käyttö on jäänyt huomattavasti vähemmälle.

Logged in -sarjassa ovat mukana Patrik (vasemmalla), Joni, Juho, Aaron ja Henri.

Sarjan toisessa jaksossa päähenkilön Patrikin, 22, päivät kuluvat nukkuen, pelaten ja tupakkaa polttaen. Suurimman osan ajasta hän on neljän seinän sisällä. Kerran viikossa nuori mies käy kuntouttavassa työtoiminnassa. Myös Patrikia kiusattiin ala- ja yläasteella.

Kuvausten jälkeen Patrikille kuuluu parempaa.

– Patrik käy nyt kaksi kertaa viikossa kuntouttavassa työtoiminnassa, kun kuvausten aikana hän kävi vain kerran. Hän on haaveillut jopa kolmannen kuntouttavan päivän ottamisesta, mutta niitä ei tuosta vain saa. Mutta hyvä, että hän on saanut sen toisen päivän. Patrik kokee, että se on tärkeää hänelle ja hän saa sieltä vähän erilaista sosialisoitumista ja rytmiä päivään, Kieksi kertoo.

Kolmannessa jaksossa nähdään 26-vuotias Aaron, jonka arki täyttyy pelaamisesta ja amfetamiinista. Aaron sairastaa paranoidista skitsofreniaa eikä käy koulussa tai töissä. Suurin syy nousta sängystä on RuneScape -peli.

Kuvausten aikana Aaron hakeutui ensimmäistä kertaa katkolle. Ohjaajan mukaan päätös on pitänyt.

– Aaron on ollut kuivilla, eli menee paremmin kuin pitkään aikaan. Vaikeaahan tuo välillä on, mutta hän ei ole retkahtanut uudelleen. Hyvä, että on pysynyt kuivilla, Kieksi sanoo tyytyväisenä.

Logged in -sarjan viisikolla menee ohjaajan mukaan nyt paremmin kuin kuvausten alussa keväällä 2019.

Pelaaminen on henkireikä myös sarjan neljännen jakson Juholle, 23. Hänen äitinsä on kuollut ja koulukiusaaminen on jättänyt arvet. Kuvausten aikana Juho kuitenkin onnistuu valmistumaan koulusta. Kuvauksissa Juhon suurin unelma oli päästä muuttamaan toiselle paikkakunnalle.

Sarjan kuvausten jälkeen Juholla on ohjaajan mukaan paljon toivoa ilmassa.

– Nyt Juho suunnittelee, että hän lähtee opiskelemaan mahdollisesti uutta alaa ja hän hakee töitä. Juho haaveilee myös löytävänsä hyvän parisuhteen ja muuttavansa pois nykyiseltä paikkakunnalta.

Sarjan viimeisessä jaksossa 33-vuotias Henri asuu erakkona ränsistyneessä talossa. Päivät kuluvat olutta juoden ja kannabista polttaen. Hermoromahduksen jälkeen Henri päätyy suljetulle osastolle.

– Henri on vieläkin suljetulla osastolla. Hän on ollut siellä useamman kuukauden ja jokainen varmasti ymmärtää, että ei siellä kivaa ole, mutta Henkka itse on sanonut kokevansa, että se on hänelle hyvä asia, Kieksi kertoo.

– Henri kokee voivansa myös paremmin, koska ei ole käyttänyt alkoholia pitkään aikaan. Hänellä on edelleen käynnissä sarjassakin näkyvä mikroleväprojekti. Henrillä on kova palo siihen ja hänellä on osastolla omassa huoneessaan näitä leväviljelmiä. En tiedä tarkkaan, mitä niillä tehdään, mutta hänellä on siellä koepurkkeja ja hän tekee kokeita omassa huoneessaan. Se pitää Henrin mieltä virkeänä, Kieksi jatkaa.

Ohjaaja Sami Kieksi on itsekin joutunut nuorempana koulukiusatuksi. ”Omat kokemukseni ovat varmasti auttaneet siinä, että olen päässyt niin lähelle päähenkilöitä. He ovat kokeneet, että minulle on turvallista puhua”, Kieksi sanoo.

Ohjaajan mukaan sarjan kuvaukset olivat päähenkilöille positiivinen kokemus.

– Kyllä sarja on ollut heille voimauttava kokemus. He kokevat, että ovat saaneet jotain arvokasta aikaiseksi. Ovathan nämä miehet todella rohkeita, kun olivat valmiita puhumaan tällaisista asioista, se ei ole helppoa, Kieksi kehuu.