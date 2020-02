Pahimmassa korona-skenaariossa puoli miljoonaa suomalaista sairastuu samaan aikaan

Pääministeri Marin: ”Hallitus on varautunut kaikkiin tilanteisiin”. Suomen varmuusvarastoissa on hengityssuojaimia yllin kyllin.

Hallituksella oli korona-tiedotustilaisuudessaan selkeä viesti: Suomessa on varauduttu koronaviruksen leviämisen suhteen kaikkiin skenaarioihin, hyvin ja ajoissa.

– Hallitus on varautunut kaikkiin tilanteisiin. Niin siihen, että täällä on muutamia tautitapauksia kuin siihen, että meillekin tulisi epidemia, pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi.

Viranomaiset ovat laskeneet erilaisia skenaarioita siitä, kuinka virus voisi levitä. Pahimman skenaarion mukaan sairaana voisi olla samanaikaisesti 10 prosenttia väestöstä. Heistä valtaosan oireet olisivat lieviä, ja he voisivat sairastaa kotonaan.

Maailmalla tähän asti sairastuneista yli 80 prosenttia on saanut vain lieviä oireita. Sairaalahoitoa on tarvinnut 14–15 prosenttia sairastuneista. Tehohoitoa on tarvinnut vain pieni osa.

– On arvioitu, että tästäkin tilanteesta selvitään, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi IS:lle tiedotustilaisuuden jälkeen.

Suomen sairaaloiden vuodekapasiteetti on noin 11 000 paikkaa. Jos tilanne äityisi pahaksi, muuta ei-kiireellistä hoitoa voitaisiin siirtää myöhemmäksi. Myös tehohoidossa tarvittavia hengityskoneita on riittävästi.

Tällä hetkellä Suomessa ei epidemiaa ole, ja tartuntariski on Suomessa pieni.

– Suurempi huoli ja riski on tällä hetkellä ihan normaali kausi-influenssa. Se työllistää ja tulee työllistämään kevään aikana terveydenhuoltohenkilöstöä huomattavasti enemmän kuin koronan leviäminen, Varhila sanoi.

Myös sairaanhoitajien mahdollinen lakonuhka on otettu huomioon. Hoitajien työsopimukset ovat katkolla maalis-huhtikuun vaihteessa.

Varhilan mukaan sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) tapasivat tänään keskeisten ammattijärjestöjen edustajat. Kansliapäällikön mukaan kokouksessa oli yhteinen ymmärrys siitä, että ketään suomalaista ei tässä tilanteessa jätetä pulaan.

– Kaikki kunnia ja kiitos ammattijärjestöille tässä kohtaa. Jokainen heistä totesi, että totta kai sairaat hoidetaan, Varhila sanoi.

Suomen suunnitelma pandemiaan varautumisesta ei ole julkinen asiakirja. Varhila kertoi kuitenkin, että Suomessa on varauduttu 400 000 ihmisen suojaamiseen.

Tavallisten kansalaisten ei tarvitse eikä kannata alkaa käyttää hengityssuojaimia välttyäkseen tartunnalta.

– Ne eivät tutkitusti käyttäjää tuolla arjessa suojaa. Niitä ei osata käyttää ja niiden pois riisumiseen liittyy riskejä. Sen sijaan jos henkilöllä itsellään on hengitystieinfektio, hengityssuojain on tässä tilanteessa oikein hyvä. silloin se ehkäisee aivastuksia ja yskimistä ympäristöön, THL:n ylilääkäri Tapani Puumalainen sanoi.

– Terveydenhuollon henkilöstö on aivan eri asia. He voivat työssään näytteiden ottamisessa tai potilaiden hoitamisessa toki altistua erilaisille mikrobeille ja on tärkeää, että heillä on käytössään erittäin hyvä suojaus.

Ministeri Pekosen mukaan ammattilaisille on jo nyt ympäri Suomen riittävästi kasvosuojaimia, leikkausmaskeja, suojatakkeja ja muita heidän tarvitsemiaan suojavarusteita.

Tämän päälle tulevat vielä varmuusvarastoissa olevat suojaimet, joita hankittiin Suomen varautuessa sikainfluenssaan. Vaikka ne pakkausmerkintöjen mukaan ovat jo vanhentuneet, VTT on vastikään testannut niitä ja todennut ne toimiviksi.

– Valmiustasomme on myös kansainvälisesti verrattuna hyvä, Pekonen sanoi.

Huoltovarmuuskeskusta on myös pyydetty hankkimaan vielä lisää varusteita. Tällä hetkellä niitä on kuitenkin markkinoilla tarjolla melko vähän.

Lisäksi velvoitevarastoissa on lääkkeitä, joita voitaisiin tarvita mahdollisten jälkitautien hoitoon. Viruksesta voi aiheutua jälkitauteja, joihin tarvitaan antibiootteja.

Jos jollakin alueella esiintyy paljon tautia, sosiaali- ja terveyslautakunnat voivat tarvittaessa päättää esimerkiksi koulujen tai päiväkotien sulkemisesta.

– Enemminkin ehkä on syytä miettiä sitä, että koulujen ja päiväkotien henkilöstö pysyy terveenä ja koettaa sairastaa kotosalla, ettei olla levittämässä tautia, sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukee sanoi.

Sillanaukee muistutti myös hyvästä käsihygieniasta kouluissa ja päiväkodeissa. Kaikkia käsiä ei pidä pyyhkiä samaan pyyhkeeseen.

Muidenkin kannattaa muistaa perusasiat: pestä käsiään vedellä ja saippualla ja aivastaa hihaan.