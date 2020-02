Jyrki Lehtolan kolumni: Maalaiset häiritsevät peniksillään

Ehkä Suomi ei kaipaa enempää dialogia, vaan syvää hiljaisuutta, jossa voi ajatella toisesta hyvää, kun ei tiedä tämän ajatuksista mitään, kirjoittaa Jyrki Lehtola kolumnissaan.

Meitä on monenlaisia! On kauniita, rumia, kaupunkilaisia, maalaisia, etnonationalisteja, niitä, jotka osaavat sanoa lunttaamatta ”LGTBQ” sekä niitä, joille tulee lämmittävän aikuinen olo niiden itseanalyysin huipentuessa ajatukseen ”fasismini liittyy Mussolinin talouspolitiikkaan”.

Viime kädessä meitä on kuitenkin vain kahdenlaisia: me vähän paremmat ja muut vähän huonommat, joiden tulisi olla kuin me kiitäessämme sähköpotkulaudalla pitämään seminaaripuheenvuoroa siitä, miten keskustelun tasoa ihmisten välillä tulisi kohentaa.

Yleinen näkemys on se, että jos täällä käytäisiin asiallista, kaikki ihmiset huomioivaa, sivistynyttä dialogia, kaikki olisi paremmin, koska muut olisivat pian samaa mieltä kuin me, joista moni kävi yliopistossa.

Jotkut meistä eivät ainoastaan käyneet yliopistossa, ne ovat melkein oikeita professoreita niin kuin melkein oikea Pekka Sauri.

Saurin ajattelun sisältö on laittaa silmät kiinni ja toivoa asiallista, toiset huomioonottavaa dialogia sekä ymmärrystä, ja siksi olikin järkytys, kun keskiviikkona Sauri twiittasi, ettei muita enää ole hänelle olemassa:

”kukaan ei kuitenkaan kannata totalitarismia ja kaikki kannattavat vapaaseen keskusteluun perustuvaa edustuksellista demokratiaa”.

”Kukaan”? ”Kaikki”?

” Lieksalaiset rintamamiestaloasukkaat, hävetkää semikovasti!

Ennen toisinajattelijat hiljennettiin, nykyään niiden olemassaolo kielletään. Vaikea siinä on dialogiin ryhtyä, jos toinen ei edes usko, että on olemassa, kun sen hyväosaiseen päähän ei mahdu, että jotkut voisivat haluta kolkompaa maailmaa historian opetuksista välittämättä, vaikka juuri historia on opettanut, että historia ei opeta.

Ja kun ei enää ole edes toiselle olemassa, voi käydä niin traagisesti, että tiputtaa housut nilkkoihin, kuvaa peniksensä ja lähettää se etujoukkona kaatamaan vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä. Sitä kutsutaan seksuaaliseksi häirinnäksi, ja vihreä seurakuntapäättäjä sekä ”yhteiskunnallisen viestinnän asiantuntija” Fatim Diarra tietää, millaiset suomalaiset sitä harjoittavat:

”Oudointa on miettiä sitä hetkeä, kun jossain Lieksassa, vihaisena runkuttelee oman pippelinsä semikovaksi ja ottaa siitä kuvaan jossain rintamamiestalon kellarissa, vaimon ja lasten nukkuessa yläkerrassa”.

Lieksalaiset rintamamiestaloasukkaat, hävetkää semikovasti!

Ennen seksuaalisen häirinnän maantieteellistä paikantamista Diarra on kertonut, että maalle muutetaan, jos kiinnostaa insesti ja vaimon hakkaaminen, mutta kun maaseutuelämän uusi määrittely herätti hämmennystä, Diarran mukaan kyse oli huumorista, johon vedotaan myös silloin, kun on jääty kiinni peniskuvien lähettämisestä.

Ehkä Suomi ei kaipaa enempää dialogia, vaan syvää hiljaisuutta, jossa voi ajatella toisesta hyvää, kun ei tiedä tämän ajatuksista mitään.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.