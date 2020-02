Kommentti: Hyvä THL, koronatilanteen päivittäminen ”noin kerran viikossa” ei enää riitä – ihmiset kaipaavat vastauksia, eivät jargonia

Terveydenhuollon viranomaisten jargoniasanasto aiheuttaa suurimmalle osalle meistä vain lisää kysymysmerkkejä.

Ilmavarotoimet, pisaravarotoimet, valmiustason nostaminen, koronavirusdiagnostiikka ja lähikontakti.

HUS:n apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen saapui eilen keskiviikkona Ylen A-studioon kertomaan viranomaisten suulla ajankohtaisesta koronavirustilanteesta.

Valitettavasti vastaava terveydenhuollon viranomaisten jargoniasanasto herättää suurimmassa osassa meistä vain lisää kysymysmerkkejä.

Ihmiset janoavat nyt selvällä suomen kielellä vastauksia siihen, pitääkö olla huolissaan. IS kysyi lukijoilta heitä askarruttavia kysymyksiä ja niitä riitti.

He halusivat tietää, mikä on riski sairastua koronaan ja miten Suomi on varautunut siihen, että virus lähtisi meilläkin leviämään Italian tavoin.

Riittävätkö vuodepaikat ja karanteenit sairaaloissa? Miten on varauduttu siihen, että päivystykset ruuhkautuvat?

Ilta-Sanomien lukijoista monet kertovat kokevansa, että etenkin viranomaiset ovat tähän asti vähätelleet tilannetta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutteli eilen keskiviikkona, että tilanne on hallinnassa. Ja kehotti pesemään käsiään.

Käsihygieniasta muistuttaminen ei kuitenkaan enää riitä tilanteessa, jossa VR lähtee desinfioimaan vaunukalustoaan ja VTT tyhjentää kokonaisen toimistotilan pelkkien yksittäisten koronavirusepäilyjen vuoksi.

Ihmisille syntyy ristiriitainen kuva.

Myös sosiaali- ja terveysvaliokunta kaipasi ja sai tänä aamuna vastauksia terveysviranomaisilta siihen, miten Suomi on valmistautunut viruksen laajempaan leviämiseen.

Valiokunnalla on kaikki oikeudet ja tarve saada vastaava tieto, mutta se kuuluisi kuitenkin kaikille.

Valiokunnassa tänä aamuna vierailleet asiantuntijat muistuttivat tilaisuuden yhteydessä medialle, että tietoa koronaviruksesta on hyvin saatavilla muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Nopea soittokierros kuitenkin paljastaa, että parantamisen varaa olisi.

THL pyytää kysyttäessä tarkistamaan koronaviruksen ajankohtaisen tilanteen verkkosivuiltaan. Vielä tänä aamuna sivuilta ei kuitenkaan löytynyt tietoa edes siitä, että eilen keskiviikkona Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri vahvisti jo Suomen toisen tartuntatapauksen.

Tieto tapauksesta päivitettiin sivuille vasta tänään torstaina kello 10.30, eli yli 14 tuntia sen jälkeen, kun tieto kerrottiin julkisuuteen.

THL:n viestinnästä vastataan tarkempiin ajankohtaiseen tilanteeseen liittyviin kysymyksiin kertomalla, että se päivittää tiedot sivuilleen ”noin kerran viikossa”.

THL:n mukaan eilen keskiviikkona laitos ei kyennyt vastaamaan yhteenkään median haastattelupyyntöön.

Toki THL:n työntekijöillä on tällä hetkellä kädet täynnä töitä. Mutta koko laitoksesta luulisi löytyvän edes yksi henkilö, joka kykenisi valottamaan tilannetta.

Ajankohtaisen tilanteen päivittäminen ”noin kerran viikossa” on riittämätöntä tilanteessa, jossa joka vuorokausi uusia tartuntatapauksia todetaan ympäri maailmaa lähes tuhat, kuolemantapauksia lähes sata ja myös Suomessa uutisoidaan kovaan tahtiin uusia epäilyjä.

Paniikkia on turha lähteä lietsomaan, mutta avoin, selkeä ja toimiva viestintä hälventää epävarmuutta ja lisää luottamusta.

Myös oppositiosta on jo ennen koronaviruksen leviämistä Italiaan kyselty usein hallituksen varaussuunnitelmien perään.

Kun hallitus tänään järjestää koronasta tiedotustilaisuuden, ei enää ei riitä tieto siitä, että varautumissuunnitelmia päivitetään ja työryhmiä, koordinaatioryhmiä ja operatiivisia ryhmiä on perustettu. Eikä riitä kehotus pestä käsiä.