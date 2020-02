Pariskunnalla epäillään koronavirusta Kuopiossa

KYS tiedottaa, että sairaalassa tutkitaan kahta henkilöä koronavirusepäilyn vuoksi.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) on ollut koronavirusepäilyn takia tutkittavana pariskunta, jolla ilmeni lieviä hengitystieinfektion oireita Pohjois-Italiaan suuntautuneen matkan jälkeen, sairaala tiedottaa.

KYS:in mukaan parin testitulokset saadaan perjantaihin mennessä, jolloin asiasta tiedotetaan uudelleen. Tutkitut ovat hyväkuntoisia ja odottavat vastauksia kotieristyksessä.

– COVID-19 tartuntaa epäiltäessä näytteen ottaminen on aiheellista, mikäli henkilöllä on tuoreen hengitystie-infektion oireita ja hän on oleskellut epidemia-alueella 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua, ohjeistaa infektioylilääkäri Irma Koivula KYSistä.

Ennen terveydenhuoltoon hakeutumista koronavirustartuntaa itsellään epäilevän kansalaisen tulee soittaa terveyskeskuksen päivystysnumeroon tai Päivystysapu-palveluun 116117, josta hän saa jatko-ohjeet.

Nyt tutkittujen henkilöiden yhteydenotto terveydenhuoltoon sujui ohjeiden mukaan puhelimitse, jolloin heidät ohjattiin KYSiin näytteiden ottoa varten.