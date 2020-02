Pakkaslukemia mitataan koko maassa – tämä jatkuu vielä ainakin huomenna

Maan eteläosassa tuulee kohtalaisesti idästä ja on puolipilvistä tai pilvistä, mutta poutaa.

Muuten on laajalti enimmäkseen selkeää ja tuuli on heikkoa. Pohjois-Lapissa pilvisyys voi vaihdella.

Päivälämpötila on etelässä pakkasella 1 – 3 astetta, maan keskivaiheilla on pakkasta 3 – 8 astetta, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa on pakkasta 7 – 10 ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 10 - 15 astetta.

Perjantaina itäisimmässä Suomessa voimistuu vähän pohjoistuuli ja heikon lumisateen mahdollisuus kasvaa itärajalla.

Valtaosassa maata on selkeää ja tuuli on heikkoa.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä pakkasella 1 – 4 astetta, idässä ja pohjoisessa on pakkasta 5 – 8 astetta ja Lapissa on pakkasta 10 - 15 astetta.

Lauantaina maan keski- ja pohjoisosan yli liikkuu pilvisyyttä ja heikkoja lumisateita itään.

Etelässä on enimmäkseen poutaa ja pilvisyys voi ohimenevästi lisääntyä.

Päivälämpötila on lounaassa vähän nollan yläpuolella, muualla maassa pakkassää jatkuu.