Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC on antanut uusia ohjeita koronavirukseen liittyen.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC on antanut ohjeita, miten toimitaan, kun ihminen on ollut kontaktissa henkilöön, joka on ollut koronaviruksen tartuttama.

Ohjeet on tarkoitettu terveydenhoidon ammattilaisille.

Niiden perusteella päätetään, miten altistuneiden kanssa toimitaan.

ECDC käyttää termiä ”kontaktihenkilö”. Hän on ihminen, jolla itsellään ei ole oireita, mutta joka on ollut tai on saattanut olla kontaktissa sairastuneen kanssa.

Henkilöt jaetaan eri ryhmiin kontaktin läheisyyden ja keston perusteella.

ECDC myöntää, että riskiarviot ovat hankalia tehdä ja vaativat tarkkoja haastatteluja kontaktien todellisen luonteen selvittämiseksi.

Näin ECDC jakaa kontaktihenkilöt.

1. ryhmä on korkean riskin lähikontaktit:

Henkilö asuu samassa taloudessa sairastuneen kanssa.

Henkilö on ollut kasvokkainen tai ahtaassa tilassa sairastuneen kanssa.

Henkilö on hoitoalan työntekijä ja vastaava, joka hoitaa sairastunutta, tai laboratoriotyöntekijä, joka on tekemisissä tutkimusnäytteen kanssa.

Kontakti on tapahtunut lentokoneessa, kun sairastunut on istunut enintään kahden penkkirivin päässä (kaikkiin suuntiin), sairastuneen matkakumppanit tai henkilöt, jotka ovat auttaneet häntä, ja matkustamohenkilökunta, joka on tarjoillut sairastuneen matkustusosastossa.

Joissain tapauksissa korkea riski voi koskea lentokoneen kaikkia matkustajia, mikäli potilaan oireet ovat olleet kovia tai hän on liikkunut eri puolilla matkustamoa.

Ryhmän 1 henkilöt otetaan terveydenhoitoviranomaisten aktiiviseen tarkkailuun, joka kestää 14 vuorokautta altistuksesta. Heidän terveydentilaansa seurataan päivittäin, mukaan lukien kuume, yskä ja hengitysvaikeudet. Heidän on vältettävä sosiaalisia kontakteja ja matkustamista ja oltava tavoitettavissa.

2. ryhmä on matalan riskin satunnaiset kontaktit:

Henkilö on ollut satunnaisessa yhteydessä sairastuneen kanssa tai henkilö on oleskellut alueella, jossa taudin oletetaan olevan tartuntavaiheessa.

Ryhmän 2 henkilöt tarkkailevat itse itseään oireiden ilmaantumisen varalta, mutta tilanteen mukaan terveydenhoitoviranomaiset voivat olla mukana.