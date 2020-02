Lappeenrantaan saapui lento Pohjois-Italiasta, matkustajille ei tehty tarkastuksia – ”Emme kadu matkaamme”

Matkustajat ottivat koronatilanteen pääosin rennosti Lappeenrannan lentokentällä keskiviikkona.

Lappeenrannan lentokentälle Pohjois-Italiasta keskiviikkona saapuneilla matkustajilla oli käsissään terveysviranomaisten koronavirustiedotteita ja joidenkin harvojen kasvoilla hengityssuojaimia, mutta siinä se. Muuten koronaviruksen epidemia-alueelta Bergamosta lensi Suomeen edelleen varsin huolettomia matkailijoita.

– Emme kadu matkaamme, eikä meitä huolestuta, sanoivat hämeenlinnalaiset Esko Heino ja Teresita Montoya.

Koronavirus kuitenkin vaikutti heidän viiden päivän Italian-lomaansa. Pariskunta ei ollut Suomessa tajunnut, kuinka vakava tilanne maassa on. Nähtävyyksiä oli suljettu, apteekeista käsidesi ja hengityssuojaimet loppu, ja maanantaina alkoi myös kauppojen hamstraus.

– Sunnuntaina kaupoissa oli vielä tavaraa, maanantaina oli jo tyhjää.

Heidän mukaansa Italiaan saapuvilta matkustajilta mitattiin lämpö, mutta lähtiessä tarkastusta ei ollut. He kuvailevat lentokentän tunnelmaa Bergamossa “kummalliseksi”.

– Ihmisillä oli käsissään muovihanskoja ja kasvoillaan maskeja, Teresita Montoya hämmästeli saavuttuaan Suomeen, jossa samaa näkyä ei ollut.

Pariskunta piti järkevänä, ettei Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin henkilökunta ollut matkustajia vastassa, kuten alun perin suunniteltiin. Heidän mukaansa se olisi ollut ylimitoitettua.

Jarmo Tuuva (kesk.) tuli hakemaan lentokentältä ystäviään Esko Heinoa ja Teresita Montoyaa. Koko kolmikko suhtautuu koronan uhkaan maltillisesti.

Koronavirustilanteen ottivat rauhallisesti myös lappeenrantalaiset Seppo ja Tanja, jotka olivat yöpyneet Italiassa useilla eri paikkakunnilla.

– Toki seurasimme tilannetta netistä tarkkaan ja yritimme ostaa hengityssuojaimia, mutta ne olivat loppu. Omaa oloa tarkkailee aina, mutta oireita ei ole, pari kertoi palattuaan Suomeen.

Viruksen leviäminen ei tuntunut suuremmin huolestuttavan myöskään kentälle saapunutta vastaanottoväkeä, kuten tytärtään ja vävyään odottanutta Jorma Jänttiä.

– Terveysviranomaiset varmasti tietävät tilanteen, Jäntti kommentoi Eksoten päätöstä jakaa matkustajille tietoa koronasta pelkillä tiedotteilla.

Paolo Feria ja Alessia Lucini asuvat koronaviruksen epidemia-alueella Pohjois-Italiassa. He aikoivat vetää hengityssuojaimet kasvoille kotiseudullaan, Suomessa heitä ei huolestuttanut.

Keskiviikkona Bergamosta Lappeenrantaan saapuneet matkustajat olivat yllättyneet koronaviruksen näkymisestä maassa, mutta Bergamoon lentävistä huolestuneilta vaikuttivat ainoastaan italialaiset itse.

Epidemia-alueella Milanon lähellä asuvat Paolo Feria ja Alessia Lucini eivät olleet huolestuneita koronasta viiden päivän Suomen-lomallaan, mutta kotona Italiassa he aikoivat laittaa laukuissa odottavat hengityssuojaimet kasvoilleen. Opettajina työskentelevän parin työpaikka on ollut tämän viikon suljettuna.

– Emme tiedä, onko koulumme ensi viikolla auki. Seuraamme netistä sen ja Italian hallituksen kannanottoja. Kaikki joukkotapahtumat kotiseudullamme on peruttu.

Seppo ja Tanja yrittivät ostaa Italiasta hengityssuojaimia, mutta ne olivat loppu.

Ilta-Sanomien pienen haastattelukierroksen perusteella muut Bergamoon keskiviikkoiltana lentäneet ottivat koronan uhan rennosti.

– Ei voisi vähempää kiinnostaa, miesporukassa Italiaan lähtenyt suomalaismies kommentoi.

Huolettomilta vaikuttivat myös lukuisat paikalla olevat venäläiset.

– Tämä on vain paniikkia, ei muuta. Meillä on ystävä Italiassa, joka sanoo, että tilanne on ok. Pietarissa kukaan ei ole koronaviruksesta tippaakaan huolissaan, sanoi laskettelureissulle miehensä kanssa lähtenyt Marina Lyskova.

Toinen venäläisnainen myönsi tilanteen pohdituttavan, mutta vain vähän.

– En ole huolissani sairastumisesta, mutta siitä kyllä, jos rajat menevät kiinni, emmekä pääse suunnitellusti kotiin, nainen totesi Ilta-Sanomille.

Eksoten tiedotteen lisäksi koronasta sai Lappeenrannan lentokentällä tietoa seinille kiinnitetyistä ja monitoreissa pyörivistä tiedotteista. THL:n ja Eksoten suosituksia seuraava lentokenttä tarjoaa käsidesiä nyt paitsi henkilökunnalle, myös asiakkaille. Henkilökunnalle on tarjolla myös hengityssuojaimia.

– Niiden käyttäminen on henkilökohtainen päätös. En näe niitä vielä kellään, lentokentän operatiivinen johtaja Janne Paananen sanoi keskiviikkoiltana.