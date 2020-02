Koronavirustartunnan saanut nainen oli oleskellut Italian Milanossa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS kertoi keskiviikkoiltana, että sillä on hoidettavana ensimmäinen suomalainen, jolla on todettu koronavirustartunta. Taudille on tämän hetkisten tietojen mukaan altistunut myös kaksi muuta suomalaista.

Tartunnan saanut on työikäinen nainen, joka oli lentänyt sunnuntaina Suomeen Italian Milanosta. Kaupungissa ja muualla Pohjois-Italiassa todettiin viikonloppuna kohisten useita koronavirustartuntoja.

Nainen oli sairastunut pian Suomeen palaamisen jälkeen. Hän hakeutui itse sairaalahoitoon reilua vuorokautta kotiinpaluun jälkeen. Nainen oli ottanut yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse.

Riskiarvion jälkeen nainen ohjattiin näytteenottoon uuden koronaviruksen varalta. Positiivinen tulos varmistui keskiviikkona iltapäivällä.

Potilas on parhaillaan sairaalahoidossa HUS:n osastolla. Hän on kuumeinen, mutta voi hyvin.

– Varsinaista sairaalahoidon tarvetta ei olisi, mutta koska kyseessä on uusi virustauti, niin häntä pidetään sairaalassa, jotta tartunnan riskiä muuhun väestöön pyritään vähentämään, HUS:n infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen kertoi keskiviikkona IS:lle.

Naisen reittiä selvitetään

Terveysviranomaisten tämän hetkisten tietojen mukaan virukselle altistuneita suomalaisia ei ole kahta enempää. Altistuminen tarkoittaa 15 minuutin lähikontaktia sairastuneen kanssa.

– Muita lähellä olleita ihmisiä, joilla olisi riskinä, että hän olisi tautia levittänyt, ei pitäisi olla, ylilääkäri Järvinen kertoi.

– Lähikontaktit ovat tavoitettu, ja heitä on ohjeistettu. Heistä tartunnan vaaraa muulle väestölle ei muodostu.

Kaksi altistunutta ovat kotonaan eristettynä, ja heidän tilaansa tarkkaillaan päivittäin. Heitä ei vielä testata koronaviruksen varalta.

– Heitä tarkkaillaan, koska oireettomalta ihmiseltä viruksen löytäminen ei ole varmaa. Negatiivinen näyte, joka sieltä todennäköisimmin tulisi, ei anna suojaa eikä turvaa, ettei tauti voisi puhjeta myöhemmin. Eli heiltä otetaan näytteitä siinä vaiheessa, jos heillä tulee oireita.

Nainen ei saapunut Suomeen suoralla lennolla. Hänen tarkempaa matkareittiä, kuten lennon vaihtopaikkaa, ei ole kerrottu julkisuuteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL selvittää naisen reittiä parhaillaan.

– Me olemme matkareitin varrella olevien viranomaistahojen kanssa yhteydessä ja saamme tietoa mahdollisista muista henkilöistä, jotka ovat olleet häneen lähikontaktissa. Heihin ollaan yhteydessä, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi.

THL on luvannut tiedottaa asiasta lisää torstain aikana.

Hoitoon hakeutuminen sujui ”kuin Strömsössä”

Keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi myös vakuutteli, että valmiudet uuden koronviruksen torjumiseen ovat hyvät Suomessa. Sairaaloiden valmiustasoa on nostettu koko maassa.

– HUS:ssa on varauduttu ja valmistauduttu erilaisiin epidemioihin jo aiemmin ja heti Kiinan koronauutisten tultua valmiutta on nostettu. Meillä on olemassa hyvät mahdollisuudet tutkia ja hoitaa virusta, Mäkijärvi sanoi.

Ylilääkäri Järvinen puolestaan kehui, että niin hoitoon hakeutunut potilas kuin terveydenhuollon työntekijät ovat toimineet tilanteessa esimerkillisesti.

– Voi sanoa, että tämä on mennyt kokolailla tai täysin ohjeiden mukaan, kuin Strömsössä, hän lohkaisi.

THL:n Puumalainen kertoi, että myös tapausmäärittelyä ja ohjeistusta terveydenhuollolle on laajennettu.

Aiemmin testauksen määrittelynä oli, että henkilöllä on äkillinen hengitystieinfektio ja hän on kahden viikon sisällä saapunut Suomeen Manner-Kiinasta. Nyt tapausmäärittely muutettiin koskemaan myös Pohjois-Italiaa, Etelä-Koreaa ja Irania, jotka ovat epidemia-alueeksi laskettavia alueita.

– Tämä koronavirustartunta osoittaa sen, että tämä tapausmäärittelyn muutos on ollut erittäin hyvä asia. Kiitos HUS:n sairaanhoitopiirille, missä ollaan oltu erittäin valppaana.