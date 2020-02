Tältä näyttää hotellissa, jossa eristetyt suomalaiset asuvat Teneriffalla – Thomaksen perhe oli vuorokauden ilman lämmintä ruokaa

Ahvenanmaalainen Thomas Strandvik pitää outona että ainoastaan yhden hotellin asukkaat on päätetty laittaa karanteeniin.

Teneriffalla koronavirustartunnan vuoksi karanteeniin laitetun hotelli Costa Adeje Palacen asukkaat saivat vihdoin lämmintä ruokaa keskiviikkona iltapäivällä oltuaan koko edellisen päivän lähinnä sämpylöiden ja sipsien varassa ja suljettuina hotellihuoneisiinsa.

Vaimonsa ja lastensa kanssa eristyksissä oleva Thomas Strandvik lähetti iltapäivällä IS:lle kuvan hotellin lounasruokalan höyryävästä ruokalinjastosta. Samalla hän kertoi karanteenissa olevien asukkaiden päässeen poistumaan huoneistaan ja liikkumaan hotellin alueella.

– Pääsimme puoli tuntia sitten ulos huoneesta ja tähän altaalle ja aurinkotuoliin. Asiat ovat siis vähän paremmin kuin eilen kun pääsee vähän liikkumaan, Strandvik kertoo puhelimitse.

Ahvenanmaalaisen perheen oli tarkoitus lentää tiistaina takaisin kotiin viikon loman jälkeen. Toisin kuitenkin kävi: unelmaloma vaihtui karanteeniin, epätietoisuuteen ja surkeaan ruokaan.

– Eilen illalla saatiin pussi jossa oli puoli patonkia juuston ja meetvurstin kanssa mutta ilman minkäänlaista levitettä. Lisäksi oli styroksinen hampurilaisrasia jossa oli pastasalaattia sekä yksi omena ja yksi päärynä. Siinä oli kaikki mitä eilen syötiin, Strandvik kertoo.

– Aamiaiseksi jaettiin pussi jossa oli croissantti, todella pieni sämpylä sekä voinappi ja vähän hilloa.

Karanteenissa olevan hotellin uloskäyntiä vartioivat vartijat, jonka lisäksi poliisit partioivat kadulla. Vieraita ei lasketa ulos eikä ulkopuolisia sisään tartuntavaaran vuoksi.

Edellisyönä puoli kahden maissa suojapukuun, suojalaseihin ja hengityssuojaimeen pukeutuneet lääkärit saapuivat Strandvikien huoneeseen tekemään heille koronavirustestin.

– He kävivät kaikissa huoneissa mittaamassa kuumeen ja antamassa hengityssuojan ja kuumemittarin. Kuume pitää mitata ja kirjata ylös joka päivä kahdeksalta aamulla ja neljältä iltapäivällä. Jos lämpöä on yli 37 niin pitää heti ilmoittaa vastaanottoon.

Hotellin käytävillä liikkuessa hengityssuoja on oltava aina päällä. Esimerkiksi uima-altaalla suojaa ei Strandvikin mukaan tarvitse välttämättä käyttää, joka helpottaa elämää.

Strandvikin mukaan koronavirukseen sairastuneet hotellin asukkaat olivat italialainen lääkäri ja hänen vaimonsa.

– Lehdet kirjoittivat myös kahden heidän seurueeseensa kuuluneen henkilön sairastuneen, mutta ilmeisesti heidän testinsä olivat sittenkin negatiivisia. Tämä on minusta hyvä uutinen, koska nämä henkilöt ovat kuitenkin olleet samassa seurueessa ja läheisissä tekemisissä heidän kanssaan.

Strandvik on karanteenin aikana ihmetellyt päätöstä eristää pelkästään hotelli, jossa tartunnan saaneet henkilöt ovat asuneet. Hän uskoo päätöksen olevan osittain poliittinen, sillä paikallisilla viranomaisilla on tarve näyttää, että he torjuvat virusta tehokkaasti.

– Nämä seurueeseen kuuluneet henkilöt eivät ole saaneet tartuntaa ja heidän kanssaan samassa lentokoneessa matkustaneet ihmiset ovat kymmenessä tai kahdessakymmenessä eri hotellissa. Luulisi, että tartuntavaara olisi ollut heidän kohdallaan suurempi, mutta vain mutta meidät on eristetty, Strandvik ihmettelee.

Kaiken lisäksi tartunnan saaneet ovat ennen tartunnan toteamista ja eristämistä ehtineet esimerkiksi matkustaa taksilla ja liikkua kaupoissa ja muualla ihmisten seassa.

– Hehän ovat voineet tartuttaneet sen vaikka kuinka moneen, ja muut ovat ovat olleet suuremmassa tartuntavaarassa kuin me. Mutta he eivät ole silti karanteenissa, hän sanoo.

– Toisaalta ymmärrän sitä, että pelataan varman päälle. Turismi on täällä niin tärkeä elinkeino, että paljon muuta bisnestä ei edes ole.

Karanteenin alkamisesta ilmoitettiin hotellin asukkaille eilen huoneen oven alta sujautetulla lapulla. Strandvikin mukaan asukkaille ei ole vieläkään virallisesti kerrottu karanteenin kestosta, joka eri tiedotusvälineiden mukaan olisi kaksi viikkoa.

– Eilen illalla tuli toinen lappu, jossa kerrottiin karanteenin jatkuvan toistaiseksi. Lisäksi terveysviranomaiset suosittivat pysymään huoneissa ja ilmoittamaan heti sairausoireista. Meitä kehotettiin pysymään rauhallisina ja kerrottiin, että jatkossa tiedotetaan lisää.

Kahden viikon viettäminen Teneriffalla olisi vaikea paikka koko perheelle. Strandvik kertoo vaimonsa yrittäneen järjestää itselleen tuuraajaa työpaikalleen.

– Itselleni yrittäjänä tämä on aika haasteellista, kun tehtäviä ei oikein pysty delegoimaan kenellekään. Osan töistä voi hoitaa täältä puhelimen ja sähköpostin välityksellä.

Strandvikin mukaan aika hotellissa on tähän saakka kulunut lähinnä kirjaa lueskellessa ja uutisia seuratessa.

– Ei tässä vielä mitään kun ollaan oltu vasta yksi päivä. Mutta jos voi tulla aika tylsää, jos täällä ollaan vielä kolmetoista päivää.

Thomas ja Harriet Strandvik hengitysmaskit päässään eristetyssä hotellissa. Maskia on pakko käyttää lähes kaikkialla hotellissa.