Hallitus perustaa koronaviruksen koordinaatioryhmän – Marin: ”Varaudumme pahimpaan”

Pääministeri kehotti kansalaisia pesemään käsiään ja pysymään kotona, jos on sairas.

Hallitus piti keskiviikkona parituntisen koronaviruskokouksen eduskunnassa. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi kokouksen jälkeen medialle, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on havaittu koronavirustapaus.

HUS tiedotti asiasta hetkeä myöhemmin.

– Tiedän, että tautitapaus on havaittu. Se tuli tietoon tänään. Käsitykseni on, että tapaus on varmennettu, Marin sanoi.

– Torstaina käymme asiaa läpi eduskuntaryhmien kanssa ja annamme pääministerin ilmoituksen eduskunnalle, jotta voimme varmistaa, että ihmisillä on ajantasaista ja oikeaa tietoa ja voimme hälventää ihmisten huolia, Marin lisäsi.

Marinin mukaan tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että Suomessa tulee olemaan tautitapauksia – pääministeri käytti siis monikkomuotoa.

– Ei ole mitään sellaista tietoa, että tämä olisi erityisen laajaa. Varaudumme pahimpaan, vaikka emme sitä tietenkään toivo, Marin totesi.

Marin kertoi hallituksen perustuvan valtioneuvoston kanslian alaisuuteen koronavirukseen liittyvän koordinaatioryhmän, johon tulee keskeisten ministeriöiden kansliapäälliköt lisäksi THL:n asiantuntija.

– On tärkeää, että koordinaatio on yhdessä paikassa. Hallitus on tilanteen tasalla, Suomi on hyvin varautunut tähän tilanteeseen verrattuna moniin muihin maihin. Varautumista on tehty jo tammikuusta lähtien erityisesti sosiaali- ja terveysministeriössä ja THL:ssä, mutta myös muissa ministeriöissä on varauduttu siihen, jos tautitapauksia Suomessa enemmän ilmenee, Marin sanoi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) kehotti keskiviikkona ihmisiä pesemään käsiään. Marin välitti saman viestin.

– Sinänsä huolta ei ole, mutta varmasti on syytä omassa toiminnassaan pitää käsihygieniasta huolta, kuten tavallisenkin influenssan osalta ja jos on sairas, jää pois töistä ja sairastaa kotona.

Hallitus pitää koronavirukseen liittyen tiedotustilaisuuden torstaina kello 13.30.