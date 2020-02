Italian koronavirustapausten lisääntyminen lisää valmiutta taudin analysointiin myös Suomessa. Koronavirusten analysointi on ollut mahdollista tähän saakka Suomessa vain Helsingissä ja Turussa.

– Tuloksia on voitu analysoida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella eli THL:ssä ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa eli Tyksissä. Kaikkiin maan yliopistollisiin sairaaloihin pystytetään valmius koronavirusnäytteiden analysointiin, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Tyksistä kertoo Ilta-Sanomille.

Muut yliopistolliset sairaalat Tyksin lisäksi ovat Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala HYKS, Oulun yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala ja Kuopion yliopistollinen sairaala.

Viikonloppuna koronavirustapauksia ilmeni Italiassa useita. Keskiviikkona iltapäivään mennessä oli 322 varmistettua tapausta.

Joulukuussa 2019 Wuhanin maakunnasta Kiinasta alkaneen epidemian aiheuttaja on ihmiselle uusi koronavirus. Sen aiheuttama tauti on viralliselta nimeltään COVID-19. Taudinaiheuttajavirus on nimetty SARS-CoV-2-virukseksi.

Koronviruksen aiheuttama tauti vaikuttaa alkavan kuumeella ja kuivalla yskällä. Noin viikon jälkeen potilaalla on hengitysvaikeuksia ja jotkut potilaista joutuvat hakeutumaan sairaalahoitoon.

WHO on listannut yleisimmiksi oireiksi kuumeen, väsymyksen ja kuivan yskän. Joillain potilailla voi olla kipuja ja särkyjä, tukkoinen tai vuotava nenä, kipeä kurkku tai ripulia. Oireet ovat usein lieviä ja alkavat vähitellen.

Noin 80 prosenttia tartunnan saaneista toipuu ilman erityishoitoa. Noin joka kuudes sairastuu vakavasti ja kärsii hengitysvaikeuksista. Usein vakavasti sairastuneilla on esimerkiksi korkea verenpaine, sydänongelmia tai diabetes.