Italian koronavirustartunnat laittoivat hallitukseen vauhtia – pääministeri Marin: ”Suomi ei ole jälkijunassa”

–Suomessa on ollut yksi todettu tapaus ja se on saatu hoidettua asianmukaisesti, mutta on tottakai mahdollista, että tännekin enemmän tapauksia tulee, Sanna Marin sanoi koronavirustilanteesta.

Pääministerin mukaan hallitus käsittelee koronavirukseen varautumista tänään, koska Euroopan tilanteen johdosta on aiempaa todennäköisempää, että tapauksia tulee esiin myös Suomessa enemmän.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti tänään eduskunnan Pikkuparlamentissa Suomen olevan varautunut hyvin koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen. Hän ei kuitenkaan avannut lainkaan tapoja, joilla Suomi on varautunut. Marinin mukaan avoimen keskustelun paikka Suomen varautumisesta on huomenna, kun hän antaa asiasta pääministerin ilmoituksen.

– Me annamme huomenna eduskunnalle julkisen ilmoituksen tästä tilanteesta, jotta voimme hälventää kansalaisten huolia asiaan liittyen ja myös saada avoimeen keskusteluun tämän tilanteen. On varmasti tärkeää, että avoimesti kerrotaan käytössä oleva ajan tasainen tieto niin, että väärät huhut tai arviot eivät lähde leviämään, Marin sanoi.

Oppostitiosta on toistuvasti kyselty hallituksen varautumissuunnitelmien perään. Tänään myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk) kiritti hallitusta avaamaan Suomen varautumista avoimesti. Marin kiistää hallituksen tulevan asiassa jälkijunassa, vaikka Suomessakin parhaillaan selvitetään yhtä koronavirusepäilyä. Siihen liittyen VR myös otti vaunujaan pois liikenteestä desinfioidakseen niitä.

– Suomi ei ole jälkijunassa. Suomi on hyvin varautunut ja meillä on toimivat prosessit. Nyt haluamme myös käydä tämän avoimesti läpi eduskunnan kanssa ja sitä kautta myös julkisesti. Varautumistaso on korkealla.

Hallitus käsittelee koronavirukseen liittyvää varautumista tänään iltapäivällä alkavassa kokouksessaan. Marinin mukaan hallitus on päättänyt käydä asiaa nyt läpi, koska koronavirustartunnat ovat levinneet Eurooppaan ja etenkin Italiassa niitä on viime päivinä havaittu paljon.

– Sitä kautta on myös todennäköisempää, että Suomeenkin näitä tapauksia enemmän tulee. Sinänsä emme vielä ole tilanteessa, että Suomessa näitä tapauksia olisi mittavasti. Suomessa on ollut yksi todettu tapaus ja se on saatu hoidettua asianmukaisesti, mutta on tottakai mahdollista, että tännekin enemmän tapauksia tulee.

Hallituksen kokouksessa käydään läpi asiat, joita varautumisessa on jo tehty kuluneen kuukauden aikana ja kuullaan eri ministeriöiden valmistautumisesta.

– Hallitus saa tänään kokonaisuudessaan tilannekuvan ja käy keskustelun varautumisesta.

Marin ei ollut aikeissa muuttaa hallituksen tiedotusaikataulua. Asiasta kerrotaan huomenna eduskuntaryhmille ja asiasta käydään julkinen keskustelu eduskunnassa pääministerin ilmoituksen seurauksena.

– On hyvä, että asiasta käydään keskustelua oikealta tietopohjalta ja avoimesti kerrotaan, miten Suomi on varautunut.