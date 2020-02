Sote-valiokunnan puheenjohtaja Vehviläinen kaipaa nyt suoraa puhetta koronasta: ”Pitää kertoa avoimesti, miten meillä on varauduttu tilanteeseen”

Anu Vehviläisen (kesk) mukaan ei pidä luoda paniikkia, mutta hälventää epävarmuutta ja kertoa avoimesti, miten Suomessa on varauduttu tilanteeseen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk) kaipaa hallitukselta viestiä, että tilanne koronaviruksen suhteen on Suomessa hallinnassa.

– Se on hallituksessa myös velvollisuus nostaa näitä asioita esille. Ei pidä luoda paniikkia, mutta hälventää epävarmuutta ja kertoa avoimesti, miten meillä on varauduttu tilanteeseen.

– Tämä on vakava asia, ja aina kun on tällaisesta uudesta vakavasta ilmiöstä kysymys, niin on tärkeää että epävarmuutta poistetaan ja luottamusta lisätään. Ja viestitään, että meillä on tilanne hallinnassa, Vehviläinen sanoo.

Ilta-Sanomien lukijoista monet sanovat kokevansa, että etenkin viranomaiset ovat tähän mennessä vähätelleet tilannetta. Myös oppositiosta on jo ennen koronaviruksen leviämistä Italiaan kyselty usein hallituksen varaussuunnitelmien perään.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk) sanoi tänään Ilta-Sanomille, ettei näe hallituksen olevan myöhään liikkeellä koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen Suomeen liittyvässä tiedottamisessa.

– Tässäkin asiassa varmasti vanha muistisääntö siitä, että kun tavallinen perusterve ihminen muistaa pestä kädet, on monelta asialta turvassa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen.

Hallitus käy tänään keskiviikkona läpi tilannetta ja siihen varautumista. Alustavan suunnitelman mukaan hallituksen olisi määrä kokoontua tänään illasta.

Eduskuntaryhmiä informoidaan asiasta huomenna torstaina aamupäivällä, ja iltapäivällä hallitus järjestää aiheesta myös tiedotustilaisuuden.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan eduskunnalle annetaan torstaina myös pääministerin ilmoitus Suomen varautumisesta virukseen.

Myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu huomenna torstaina aamusta kuulemaan terveysviranomaisia Suomen valmiudesta viruksen laajempaan leviämiseen.

Paikalle kokoukseen saapuu ainakin Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustajia.

– Valiokuntamme jäsenet ovat kaikki varmasti seuranneet tarkastikin viime viikkojen kehitystä. Kaikkien mukaan on tarpeellista, että tällainen informaatio saadaan valiokunnalle, Vehviläinen kertoo.

Hänen mukaansa tarve kuulemiselle tuli tilannekuvan muuttumisen myötä viimeisten viikkojen aikana, kun Italian tartunta- ja kuolematapausten määrä nousi lyhyessä ajassa.

– Euroopassa tämä on nyt tullut isommaksi kysymykseksi. Ihan viimeisen viikon tapahtumat sekä Italian ja Espanjan tilanne aiheuttavat sen, että on ihan selvää, että kansalaisia tulee pitää ajan tasalla tällaisessa asiassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja johtamista tukevan työryhmän koronaviruksen vuoksi.

Koordinaatioryhmän tehtävä on suunnitella ja johtaa koronaviruksesta aiheutuvia torjuntatoimia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sen alaisuudessa toimii operatiivinen ryhmä, joka ylläpitää tilannekuvaa kentällä ja valmistelee varautumistoimia.

– Nyt heitä on pyydetty päivittämään valmius- ja pandemiasuunnitelmansa ja tarkistamaan varautumistasonsa, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapällikkö Kirsi Varhila Ilta-Sanomille.

Varhialan mukaan suunnitelmalla pystytään rajaamaan taudin leviäminen.

– Sen jälkeen, jos rajaamistoimenpiteet eivät riitä, meillä on suunnitelma siihen, miten hallitsemme tilannetta, jos tauti lähtee leviämään.