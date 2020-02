Katri Kulmunin lääke kansalaisten korona-pelkoon: ”Kun muistaa pestä kädet, on monelta turvassa”

Katri Kulmunin mukaan Suomi on varautunut koronavirukseen hyvin, vaikka hallitus on pysytellyt asiasta hiljaa.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk) ei näe hallituksen olevan myöhään liikkeellä koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen Suomeen liittyvässä tiedottamisessa.

Jyväskylässä selvitetään parhaillaan yhtä mahdollista koronavirusepäilyä.VR kertoi aiemmin poistaneensa käytöstä puhdistusta varten junavaunuja koronavirusepäilyn vuoksi. Koronavirusta mahdollisesti sairastava henkilö matkusti tiistaina Helsinki-Vantaan lentokentältä Tikkurilan kautta Jyväskylään.

Kulmuni tyynnytteli tilannetta järjestämänsä ulkopoliittisen seminaarin jälkeen IS:lle eduskunnan Pikkuparlamentissa.

– Tässäkin asiassa varmasti vanha muistisääntö siitä, että kun tavallinen perusterve ihminen muistaa pestä kädet, on monelta asialta turvassa.

Kulmuni vetosi hallituksen käyvän koronaviruksen leviämiseen liittyvistä varautumistoimista tänään neuvotteluja. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi eilen hallituksen informoivan asiasta kaikkia eduskuntaryhmiä asiasta torstaina. Varautumisesta annetaan torstaina pääministerin ilmoitus.

– Tänään hallitus neuvottelee asiasta ja huomenna käydään myös julkinen keskustelu varautumisesta. Hallitus sitten kertoo ja viestii siitä, mitä Suomi on omalta osaltaan on tehnyt.

Oppositiosta on jo ennen koronaviruksen leviämistä Italiaan kyselty usein hallituksen varaussuunnitelmien perään. Kulmunin mukaan Terveyden ja hyvinvointilaitos pitänyt koko koronaviruskuohunnan aikana hallitusta hyvin informoituna.

Hänen mukaansa kokonaiskuvan muodostamista on haitannut se, ettei Kiinasta ole ollut saatavilla yksiselitteisiä tietoja.

– Kansainvälisesti on ollut vaikeuksia saada selvää kuvaa, mitä Kiinassa on tapahtunut ja miten WHO on saanut informaatiota. Me vastaamme kansallisesti siitä, että Suomessa on varautuminen hyvällä tasolla kaikenlaisiin tilanteisiin.

Pääministeri Marin sanoi eilen Suomen olevan varautunut hyvin koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen myös Suomeen.