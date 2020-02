20 vastausta koronaviruksesta – te kysyitte, me etsimme vastauksen

Ilta-Sanomat selvitti vastaukset kysymyksiin koronaviruksesta.

1. Kuinka kauan virus voi säilyä elossa pinnoilla? Onko pienintäkään mahdollisuutta saada virusta Kiinasta tilatuista tavaroista?

Koronavirus tarttuu pääasiassa pisarateitse eli virus voi tarttua myös pintojen kautta, jos henkilö koskee pintaan, jossa on vielä tartunnan saaneen ysköksiä. WHO:n mukaan ei ole varmuutta siitä, kuinka kauan juuri uusi koronavirus säilyy pinnoilla. Virus vaikuttaa kuitenkin käyttäytyvän samalla tavalla kuin muut koronavirukset. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että virus voi säilyä pinnoilla olosuhteista riippuen muutamista tunneista useisiin päiviin.

WHO:n mukaan ei ole kuitenkaan todennäköistä, että henkilö saisi koronavirustartunnan Kiinasta lähetetyn paketin kautta. Pakettia siirretään paljon, se matkustaa pitkän matkan ja altistuu sen aikana eri olosuhteille ja lämpötiloille, minkä takia riski tartunnan saamiseen on matala.

2. Miten viruksesta voi välttyä?

WHO suosittelee pesemään kädet säännöllisesti ja perusteellisesti saippualla ja vedellä tai käsidesillä. Vältä koskemasta silmiä, suuta tai nenää, sillä virus voi tarttua käteen pinnalta.

Hyvä käsihygienia auttaa torjumaan koronaviruksen lisäksi myös esimerkiksi kausi-influenssaa.

Alla olevalla videolla esitellään, miten kädet pestään oikein.

Pidä noin metri etäisyyttä henkilöön, joka yskii tai aivastelee, sillä koronavirus leviää yskösten kautta. Yskiessä ja aivastaessa suojaa suusi ja nenäsi kyynärtaipeella tai nenäliinalla, jonka heität heti roskakoriin.

3. Voiko keuhko­kuumerokote estää /lieventää oireita?

Pneumokokkirokote tai Hib-rokote Haemophilus influenzae tyyppi b (Hib) -bakteerin aiheuttamia tauteja vastaan eivät suojaa uudenlaiselta koronavirukselta. Tutkijat yrittävät parhaillaan kehittää rokotetta koronavirusta vastaan, mutta työ on vasta alussa.

Vaikka edellä mainitut rokotteet eivät suojaa koronavirukselta, WHO suosittelee hengitystieinfektioilta suojaavia rokotteita.

Hongkongin lentokentällä mitattiin ruumiinlämpöä 20. helmikuuta.

4. Mitkä ovat ensimmäiset oireet, joista tietää, että täytyy heti hakeutua lääkäriin?

Viruksen aiheuttama tauti vaikuttaa alkavan kuumeella ja kuivalla yskällä, BBC uutisoi. Noin viikon jälkeen potilaalla on hengitysvaikeuksia ja jotkut potilaista joutuvat hakeutumaan sairaalahoitoon.

WHO on listannut yleisimmiksi oireiksi kuumeen, väsymyksen ja kuivan yskän. Joillain potilailla voi olla kipuja ja särkyjä, tukkoinen tai vuotava nenä, kipeä kurkku tai ripulia. Oireet ovat usein lieviä ja alkavat vähitellen.

Kaikki tartunnan saaneista eivät saa oireita.

Noin 80 prosenttia tartunnan saaneista toipuu ilman erityishoitoa. Noin joka kuudes sairastuu vakavasti ja kärsii hengitysvaikeuksista. Usein vakavasti sairastuneilla on esimerkiksi korkea verenpaine, sydänongelmia tai diabetes.

Koronaviruspotilaita hoidettiin Kiinan Wuhanissa maanantaina.

5. Mikä siinä koronaviruksessa on niin tappavaa? Mihin ihmiset ovat kuolleet?

Covid-19 voi edetä keuhkokuumeeksi. National Geographicin mukaan tällöin ihmisen immuunijärjestelmä taistelee kovaa virusta vastaan. Joskus keho saattaa kuitenkin hyökätä myös tervettä kudosta vastaan.

– Joten immuunijärjestelmän vastauksesta aiheutuu enemmän eikä vähemmän tuhoa, kuvailee koronaviruksia tutkiva apulaisprofessori Matthew Frieman Marylandin yliopistosta.

Washington Postin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan useat tekijät vaikuttavat siihen, miten henkilön immuunijärjestelmä reagoi virukseen ja siihen, mihin he mahdollisesti kuolevat.

– Muista hengitystieviruksista saadun kokemuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että kyse on hengitysteitä vahingoittavan viruksen, toisten infektioiden ja henkilön immuunijärjestelmän vastauksen yhdistelmästä, arvioi tartuntatautien asiantuntija Erica Shenoy Massachusettsin yleisestä sairaalasta.

Virustutkija Vineet Menachery uskoo koronaviruksen toimivan samalla tavalla kuin sen sukulaisvirus sars. Sarsin päästessä syvälle keuhkoihin se vahingoittaa keuhkorakkuloita. Soluvahingon lisääntyessä keuhkojen kudos alkaa jäykistyä, jolloin sydän ja muut elimet rasittuvat entisestään.

6. Joissakin medioissa on esitetty viruksen karanneen wuhanilaisesta laboratoriosta. Mitä tästä tiedetään?

Koronavirusepidemian puhjettua alkoi netissä kiertää salaliittoteorioita viruksen alkuperästä. Yhden niistä mukaan uudenlainen koronavirus olisi karannut Wuhanin virusinstituutista, sillä bioturvallisuuslaboratoriossa on tutkittu lepakoissa esiintyviä koronaviruksia. Villeimpien huhujen mukaan virus olisi luotu laboratoriossa.

Instituutin tutkijat ovat toistuvasti kiistäneet, että virus olisi karannut laboratoriosta, Science Magazine kertoo.

Salaliittoteoriat ovat jyllänneet kuitenkin niin voimakkaina, että helmikuun puolivälissä 27 arvostettua kansanterveystutkijaa kirjoitti The Lancetissa, kuinka viruksen todennäköisin alkuperä löytyy luonnosta.

Shanghain Yu Gardenissa kävelijät suojautuivat kasvosuojaimella.

7. Riittääkö ”tavallinen” kasvomaski estämään viruksen joutumisen hengitysteihin?

WHO:n mukaan ihmisten, joilla ei ole hengitystieoireita kuten yskää, ei tarvitse käyttää hengityssuojainta. Sen sijaan WHO suosittelee, että oirehtivat henkilöt käyttäisivät hengityssuojainta. Samoin hengityssuojan käyttö on elintärkeää terveydenhuollon työntekijöille.

8. Mikä on kuolleiden tartunnan saaneiden keski-ikä?

Kiinan tartuntatautien torjuntaviraston raportin otannan mukaan 44 672 todetun tapauksen perusteella 87 prosenttia tartunnan saaneista oli 30-79-vuotiaita. Varsinaista kuolleiden keski-ikää ei ole tiedossa, mutta tautiin kuolleisuus kasvaa rajusti iän myötä. Kokonaiskuolleisuus oli tässä otannassa 2,3 prosenttia, mutta 70-79-vuotiailla kuolleisuus taudin tarttuessa oli 8 prosenttia. Yli 80-vuotiailla kuolleisuus oli 14,8 prosenttia.

Karanteenissa oleva kiinalaisnainen sai ruokatarpeita köyden välityksellä Yichangissa.

9. Kuinka moni tartunnan saaneista on parantunut?

Koronavirustartunta voi kestää useita viikkoja, joten tarkkaa varmistettua tietoa asiasta ei ole.

10. Miten virus leviää ja leviääkö se ilmassa, kuten tuhkarokko?

WHO:n mukaan oireettomalta kantajalta taudin saaminen on hyvin epätodennäköistä. Monet tautiin sairastuneista kuitenkin oireilevat vain lievästi esimerkiksi hieman yskimällä etenkin taudin alkuvaiheessa, mikä riittää taudin levittämiseen eikä välttämättä ole helposti havaittavissa koronavirustapaukseksi.

Koronavirus leviää terveysjärjestön mukaan lähinnä pisara- ja kosketustartuntana, ei ilman välityksellä.

11. Ketkä kuuluvat riskiryhmään?

WHO:n mukaan vanhukset ja perussairauksia kuten korkeaa verenpainetta, sydänsairauksia tai diabetesta sairastavat ihmiset sairastuvat todennäköisemmin vakavasti saadessaan koronavirustartunnan.

Ulkoministeriön matkustustiedotteiden mukaan Etelä-Korean ja Japanin alueelle matkustaessa tulee noudattaa tavanomaista varovaisuutta, Italian kohdalla erityistä varovaisuutta. Ulkoministeriö mainitsee kaikkien kohteiden kohdalla koronavirusepidemiasta, ja suosittelee matkailijoita noudattamaan hyvää käsihygieniaa. Ulkoministeriö ja suurlähetystöt seuraavat tilannetta tiiviisti.

Iranissa desinfiointiin pyhättöä tiistaina 25. helmikuuta.

12. Mikä on tyypillisin tautiin kuolleen ikä, kansalaisuus, edeltänyt terveydentila ja sairastumisesta kuolemaan kestänyt aika?

Valtaosa tautiin sairastuneista (yli 90 prosenttia) ja kuolleista on Kiinan kansalaisia. Tarkkaa tietoa taudin kestosta tai ulkomailla kuolleista ei ole. Vanhukset ja perussairaat ovat riskiryhmää, ja kuolleisuus tartunnan saadessa on moninkertainen perusterveisiin aikuisiin verrattuna.

Kiinan omien tilastojen mukaan miesten kuolleisuus on ollut noin 60 prosenttia suurempi kuin naisten.

13. Miksi miesten kuolleisuus on naisia korkeampi?

Yksi mahdollisuus on se, että naisilla voi olla parempi vastuskyky uutta koronavirusta vastaan. Tutkijoiden mukaan miesten ja naisten välisiin eroihin voivat vaikuttaa biologiset ja elämäntapoihin liittyvät tekijät. Kiinassa miehet tupakoivat huomattavasti enemmän kuin naiset, mikä voi vaikuttaa kuolleisuuden eroihin. Uusi koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektioita ja keuhkokuumeita.

– Miehet ovat heikompi sukupuoli, kun kyse on hengitystieinfektiosta, tutkija Sabra Klein Johns Hopkins -sairaalsta kertoo The New York Timesille.

Naiset tuottavat hänen mukaansa yleensä myös voimakkaamman immuunivasteen rokotusten jälkeen. Immuunivaste toimii puolustusjärjestelmänä infektioita vastaan.

14. Onko se jo varmistunut mistä eläimestä koronavirus on saanut alkunsa?

Tutkijat uskovat koronaviruksen siirtyneen ihmiseen eläimistä, mutta vielä ei ole täyttä varmuutta tartuntareitistä. Eräässä kiistanalaisessa tutkimuksessa kiinalaistutkijat väittivät, että virus olisi siirtynyt ihmisiin käärmeistä. Useat tutkijat ovat kuitenkin sanoneet, ettei ole olemassa todisteita siitä, että virus pystyisi tarttumaan muihin kuin nisäkkäisiin ja lintuihin, Nature uutisoi.

Uuden koronaviruksen sukulaisvirukset sars ja mers siirtyivät ihmisiin lepakoista välittäjäeläimen kautta. Sarsin tapauksessa välittäjänä uskotaan toimineen sivettikissa ja mersin tapauksessa kameli.

Ensimmäisiä koronavirus tapauksia yhdisti Wuhanin kalatori, jossa myytiin merenelävien lisäksi paljon erilaisia villieläimiä.

15. Uskaltaako enää matkustaa?

Suomen ulkoministeriö on päivittänyt Italiaa koskevan matkustustiedotteensa. Ulkoministeriö kehottaa matkailijoita noudattamaan erityistä varovaisuutta, kun aiemmin kehotuksena oli noudattaa tavanomaista varovaisuutta.

STT:n mukaan Suomen suurlähetystö Roomassa neuvoo seuraamaan Italian paikallisviranomaisten antamia ohjeita. Lisäksi lähetystö tiedottaa tilanteesta verkkosivuillaan ja Facebookissa.

Lentoyhtiö Finnair jatkaa toistaiseksi lentojaan Italiaan.

– Seuraamme tilannetta koko ajan, ja jos tulee jotain viranomaisohjeita, sen mukaan toimimme. Tässä vaiheessa lennämme ihan normaalisti Milanoon, Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist kertoi maanantaina Taloussanomille.

16. Milloin rokote valmistuu?

Bioteknologiayhtiö Moderna on lähettänyt erän kokeellisia koronavirusrokotteita Yhdysvaltain hallituksen tutkijoille. Kansallista allergioiden ja tartuntatautien instituuttia johtavan Anthony Faucin mukaan ensimmäiset kokeet rokotteilla voivat alkaa huhtikuun lopussa. Kokeisiin osallistuu ainakin 25 vapaaehtoista koehenkilöä.

Vaikka koetulokset olisivat myönteisiä, vaatii rokotteen laajemman potilaskäytön salliminen Faucin mukaan joka tapauksessa ainakin vuoden.

Saman viestin saivat liittovaltion senaattorit, jotka kuulivat tiistaina hallinnon terveysviranomaisia.

– Emme tule saamaan rokotetta seuraavan 12 tai 18 kuukauden aikana, senaattori Roy Blunt totesi CNN:lle.

17. Voiko Kiinan antamiin tietoihin luottaa?

Epidemian puhkeamisesta saakka kansainvälinen yhteisö on epäillyt salailustaan tunnetun kommunistihallinnon valmiuksia raportoida koronaviruksesta avoimesti. Epäluottamusta on lisännyt Wuhanin keskusairaalan lääkäri Li Wenliangin kuolema sairaalassa pian jouduttuaan poliisikuulusteluun ”huhujen leivittämisestä”.

Li varoitti kollegoitaan jo viime vuoden lopussa uudesta, sarsin kaltaisesta epidemiasta. BBC:n lähteiden mukaan Kiinan viranomaiset yrittivät peitellä Lin kuolemaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n tohtori Bruce Aylward kertoi tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa olevansa tyytyväinen Kiinan terveysviranomaisten työskentelyyn. Aylward kuuluu 25 asiantuntijaa kattavaan kansainväliseen tutkijaryhmään, joka seurasi Kiinan viranomaisten työskentelyä ja sairaaloiden tilaa useilla viruksen repimillä alueilla, muun muassa Wuhanissa.

Aylwardin mukaan on Kiinan viranomaisten ahkeran työskentelyn ansiota, että tartuntojen määrä on kääntynyt maassa laskuun. Muuta maailmaa Aylward kehottaa hyödyntämään asiantuntijoiden kokemus- ja asiantuntijatietoa varautuessaan epidemian laajenemiseen omalle maaperälleen.

Vartija pukeutuneena suojapukuun Pekingissä Kiinassa 25. helmikuuta.

18. Pureeko Thaimaassa kokeiltu HIV- ja influenssalääkkeiden yhdistelmä virukseen?

Thaimaassa bangkokilaisen sairaalan lääkärit kertoivat sunnuntaina hoitaneensa menestyksellä useita vakavia koronavirustapauksia. Lääkäreiden mukaan heidän HIV- ja influenssalääkkeiden yhdistelmä johti potilaiden tilan nopeaan kohenemiseen 48 tunnin sisällä.

Kiinan terveysviranomaiset ovat jo aiemmin kokeilleet viruksen hoidossa samaa yhdistelmää. Thaimaalaislääkärien mukaan yhdistelmä näytti sielläkin parantavan hoidon tehoa. Thaimaassa lääkärit nostivat kuitenkin influenssalääke oseltamiviirin annostusta suuremmaksi.

Thaimaan lääkintäviraston johtajan Somsak Akkslimin mukaan on vielä liian varhaista sanoa, voidaanko lääkeyhdistelmää soveltaa kaikkiin koronavirustapauksiin.

HIV-hoitojen parantavaa vaikutusta koronavirukseen tutkitaan myös Japanissa.

19. Miten koronavirus eroaa normaalista influenssasta?

THL:n mukaan influenssojen kausittainen vaihtelu on suurta, mikä tekee niistä osin ongelmallisen vertailukohdan.

– Influenssassa kuolinsyy ei välttämättä ole suoraan influenssainfektio, vaan se on usein perussairauden pahenemisesta johtuva tapahtumaketju, THL:n erityisasiantuntija Niina Ikonen kertoo.

Influenssaa sairastavista nuoret ja perusterveet paranevat yleensä itsestään nopeasti. Kuume ja säryt häviävät 3–5 päivässä.

Toisaalta koronaviruksesta tiedetään liki yksinomaan sairaalahoitoon johtaneiden tapausten kautta. Vähäoireisten ja oireettomien tartuntojen määrän oletetaan olevan huomattavan suuri.

Influenssaa voidaan hoitaa etenkin vakavissa tapauksissa viruslääkkeillä. Tällä hetkellä CoViD-taudin ennaltaehkäisyyn on tarjolla vain perinteisiä keinoja.

20. Paisuuko epidemia pandemiaksi?

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kehotti maanantaina ihmisiä valmistautumaan mahdolliseen pandemiaan, vaikka toistaiseksi järjestö ei koronavirusta sellaiseksi luokittele. Pandemia tarkoittaa maailmanlaajuisesti levinnyttä epidemiaa eli tartuntasairautta.

THL:n johtavan asiantuntijan Jussi Sanen mukaan THL on ottanut riskinarviossa huomioon sen mahdollisuuden, että virus lähtee leviämään maailmanlaajuisesti.