Etelärannikon lumisateet jäävät vähäisiksi

Maan eteläosassa tuulee itäkoillisesta kohtalaisesti, rannikolla jopa navakasti.

Suuressa osassa maata on selkeää. Eteläisimmässä Suomessa sää on pilvinen tai pilvistyy. Etelärannikolla sataa vähän lunta, Länsi-Uudenmaan rannikolla lumisade voi paikoin sakeutua.

Lapissa pilvisyys lisääntyy, ja Pohjois-Lappiin leviää vähäisiä lumisateita.

Maan etelä- ja keskiosassa on heikkoa pakkasta, etelärannikolla päivälämpötila on nollassa, pohjoisessa pakkasta on 7 - 15 astetta.

Torstaina on laajalti selkeää. Aivan etelärannikon tuntumassa on pilvisyys on runsasta.

Illalla etelärannikolla kasvaa lumisateen mahdollisuus.

Päivällä on pakkasta etelässä ja lännessä 1 – 4 astetta, idässä ja pohjoisessa on pakkasta 5 – 10 astetta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 10 - 15 astetta.

Perjantaina maan kaakkoisosaan aina Uuttamaata ja Hämettä myöten leviää pilvisyyttä ja lumisateita.

Muuten on edelleen selkeää ja heikkotuulista.

Maan etelä- ja keskiosassa on heikkoa pakkasta, pohjoisessa on päivällä 7 - 15 pakkasastetta.