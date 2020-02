En ole kuullut, mitä kamalaa voisi seurata äänestysikärajan alentamisesta, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Nuoret ovat kypsymättömiä ja tyhmiä. Heidän oman etunsa mukaista on, että vanhemmat päättävät asioista heidän puolestaan. Kuka väittää vastaan?

Vihreät ovat keksineet ehdottaa, että äänestysikäraja ja kansalaisaloitteen allekirjoittamisen alaikäraja pitäisi laskea 16 ikävuoteen. Ehdotus on herättänyt odotettuja reaktioita. Juuri kukaan ei kannata, mutta joka paikan asiantuntijat ovat esitelleet liudan syitä, miksei:

Ajokortin saa vasta 18-vuotiaana. Että ei ole kypsä ajamaan mutta on kypsä äänestämään? Armeijaan mennään aikaisintaan 18-vuotiaana. Maata ei kykene puolustamaan, mutta äänestämään järki riittää? Tupakan ja alkoholin ostamisen alaikäraja on 18 vuotta. On kypsä äänestämään muttei tupakoimaan? Ei meidänkään aikana.

Ajokortti-, armeija- ja alkoholi-ikärajat siis jotenkin kertovat 16-vuotiaan kypsyydestä äänestää.

Höpöhöpö. Eivät kerro. Eivät kerro useimmat muutkaan ikärajat, joita laeissa ja asetuksissa on säädetty.

Jos kertoisivat, meidän pitäisi ankarasti pohtia, onko 18-vuotias kypsä äänestämään. Hän nimittäin saa kyllä ostaa Alkosta mietoja juomia, mutta väkeviin pitää olla 20 vuotta täynnä. Onko äänestäminen vähemmän kypsyyttä vaativaa kuin viinan juominen? Kulkeeko raja nimenomaan väkevissä?

Auton ajokortin saa aikaisintaan 18-vuotiaana, ellei ole mäkihyppääjä, joka voi saada sen 16-vuotiaana. Erikoisluvan voi saada, ja saa, myös sellainen 16-vuotias, jonka koulu- tai työmatka ei onnistu kuin omalla autolla.

Kevytmoottoripyörää pääsee ajamaan jo 16-vuotiaana. Lentäminen vaatii sen verran enemmän kypsyyttä, että yksityislentäjän lupakirjan saadakseen pitää olla täyttänyt 17 vuotta. Purjelentäjän lupakirjan voi saada 16-vuotiaana, mutta kurssin voi aloittaa jo, kun 15 vuotta on tullut täyteen. Aseenkantoluvan saa 15-vuotiaana. Mäkihypyllä ei ole alaikärajaa.

Noiden ikärajojen välillä ei ole loogista yhteyttä, eikä kovinkaan moni niistä vaikuta erityisen harkitulta.

On kaksi ikärajaa, joita säädettäessä on otettu selkeästi kantaa siihen, minkä ikäisenä nuori on kypsä tekemään isoja päätöksiä.

15-vuotias on rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. Hän lain mukaan erottaa oikean ja väärän ja ymmärtää, mitä väärästä seuraa. 16-vuotias voi harrastaa seksiä laillisesti aikuisenkin kanssa. Hän on kypsä päättämään omasta kehostaan, omasta seksuaalisuudestaan ja omasta vanhemmuudestaan.

En ole kuullut, mitä kamalaa voisi seurata äänestysikärajan alentamisesta. Keksin monta hyvää asiaa, mitä siitä seuraisi. Ei se silti toteudu, koska kaikki on nuorison vika ja ne kuunteleekin kummallista ”musiikkia” ja yhdelläkin tyypillä oli nenäkoru.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.