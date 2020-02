STM asetti koronaviruksen vuoksi siihen varautumista ja johtamista tukevan työryhmän

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja johtamista tukevan työryhmän koronaviruksen vuoksi.

Ministeriön mukaan ryhmän tavoite on tehostaa johtamista ja toimenpiteiden koordinointia ministeriön toimialalla.

WHO on julistanut covid-19-viruksen aiheuttaman epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Koordinaatioryhmän tehtävä on suunnitella, johtaa ja yhteensovittaa koronaviruksesta aiheutuvia torjuntatoimia sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lisäksi se tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, Fimeaa, Valviraa, aluehallintovirastoa ja kuntien sekä kuntayhtymien viranomaisia näiden toiminnassa uhan torjumiseksi.